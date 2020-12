Kostenlos zur Verfügung gestellte mobile Vermessungssoftware unterstützt führende Wohltätigkeitsorganisation bei der Erhebung aussagekräftiger Gebäudedaten und der Entwicklung eines modernen geplanten Instandhaltungsprogramms

AUSTIN, Texas, Dec. 08, 2020 k loud der britischen Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint kostenlos zur Verfügung stellen wird, um eine bevorstehende Initiative zur Erfassung von Anlagendaten in ihren 460 Immobilien zu optimieren. Centrepoint , die führende Wohltätigkeitsorganisation für obdachlose Jugendliche im Vereinigten Königreich, wird die gesammelten Daten nutzen, um ein umfassendes Verständnis ihres Immobilienportfolios zu gewinnen und in die langfristige Kapitalplanung einfließen zu lassen.



Centrepoint ist bestrebt, die Arbeitsabläufe zu modernisieren, da die Organisation weiter wächst und neue Initiativen entwickelt. Mit der Kykloud-Lösung von Accruent wird die alteingesessene Wohltätigkeitsorganisation in der Lage sein, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Qualität ihrer Datenerfassung und -berichterstattung zu erhöhen und mit den gesammelten Daten die rasche Umsetzung eines geplanten Instandhaltungsprogramms zu erleichtern.

"Wir wollen unsere Organisation auf eine höhere Ebene bringen und unsere Arbeitsabläufe überdenken und modernisieren", so Ed Tytherleigh, Director of Support & Housing bei Centrepoint. "Die Software von Accruent wird ein Teil dieses Transformationsprozesses sein, der es uns ermöglicht, unsere Umfragedaten zu zentralisieren und die Informationen zu sammeln, die wir brauchen, um ein effektives Budget zu erstellen und einen Plan für die Zukunft zu entwickeln."

Die mobile Vermessungslösung Kykloud von Accruent bietet Centrepoint folgende Möglichkeiten:

Optimierung der mobilen Datenerfassung durch standardisierten Vor-Ort-Zugang zu Vermessung und Dateneingabe.

Gewährleistung konsistenter Zustandserhebungen und Inspektionen für die 460 Immobilien der Organisation.

Zentralisierung der Anlagendaten in einem System zur Verwaltung der erfassten Daten, sowohl auf Standort- als auch auf Portfolioebene.

Nutzung von Echtzeit-Berichterstattung, um die Transparenz von Schlüsselkennzahlen während der gesamten Vermessungsinitiative zu erhöhen.

Centrepoint bietet Wohnraum und Unterstützung für junge Menschen im gesamten Vereinigten Königreich, mit dem Ziel, obdachlosen Jugendlichen eine Zukunft zu geben und die Jugendobdachlosigkeit zu beenden. Accruent kam durch das LandAid Pro-Bono-Programmm mit der Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint in Kontakt.

"LandAid ist stolz darauf, diese Beziehung durch unser Pro-Bono-Programm vermittelt zu haben, das dazu dient, den Wohltätigkeitsorganisationen Geld zu sparen und ihnen professionelles Fachwissen zur Verfügung zu stellen, damit sie eine größere gesellschaftliche Wirkung erzielen können", so der LandAid Chief Executive Paul Morrish. "Centrepoint ist einer unserer langjährigen Wohltätigkeitspartner, und es war uns eine Freude, eine robuste und langfristige Lösung für seine Bestandszustandserhebungen zu finden."

LandAid ist die Wohltätigkeitsorganisation der Immobilienbranche, die sich darauf konzentriert, Unternehmenspartner und Organisationen aus dem gesamten Immobiliensektor zusammenzubringen, um die Jugendobdachlosigkeit im Vereinigten Königreich zu beenden.

"Centrepoint und LandAid sind unglaublich wirkungsvolle Wohltätigkeitsorganisationen, die Leben verändern," ergänzt Andrew Schafer, Senior Vice President und Managing Director, International bei Accruent. "Accruent ist dankbar für die Gelegenheit, mit diesen fantastischen Organisationen zusammenzuarbeiten und eine Lösung anzubieten, die Centrepoint dabei unterstützen wird, seine Mission weiterhin zu erfüllen."

Die Kykloud-Lösung von Accruent bietet mobile Datenerfassung, Immobilienverwaltung, Lebenszyklus- und Budgetplanung sowie ein Echtzeit-Berichtsmodul. Neun der zehn führenden britischen Vermessungsfirmen setzen Kykloud zur besseren Verwaltung ihrer Immobilienportfolios ein, wobei die Kunden durch Zeitersparnis bei administrativen Aufgaben und erhöhte Projekteffizienz im Durchschnitt eine 5- bis 10-fache Investitionsrendite erzielen.

Über Accruent

accruent.com , @accruentllc

Accruent ist der weltweit führende Anbieter von intelligenten Lösungen für die bebaute Umwelt - von Immobilien über physische und digitale Vermögenswerte bis hin zu den integrierten Technologiesystemen, die diese verbinden und steuern. Accruent weckt weiterhin neue Erwartungen in Bezug darauf, wie Organisationen Daten nutzen können, um die Art und Weise, wie sie ihre Einrichtungen und Vermögenswerte verwalten, zu verändern. Mit großen Bürostandorten in Austin, New Orleans, London und Amsterdam bedient Accruent mehr als 10.000 Kunden in einer Vielzahl von Branchen in über 150 Ländern weltweit.

Über Centrepoint

Centrepoint ist die führende Wohltätigkeitsorganisation für obdachlose Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren. Centrepoint ist landesweit tätig, mit Stützpunkten in London, Manchester, im Nordosten und in Yorkshire. Centrepoint unterstützt jährlich 15.000 gefährdete junge Menschen, indem sie ihnen eine Unterkunft zur Verfügung stellt, ihnen wertvolle Lebenskompetenzen vermittelt, ihre körperlichen und geistigen Gesundheitsprobleme angeht und mit ihnen zusammenarbeitet, um sie in Ausbildung oder Beschäftigung zu bringen. Die gebührenfreie Centrepoint-Helpline steht allen jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren zur Verfügung, die befürchten, obdachlos zu werden. Sie ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr besetzt. Die Nummer der Centrepoint-Helpline lautet: 0808 800 0661. Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Cambridge, wurde im Jahr 2005 Schirmherr von Centrepoint. Weitere Informationen erhalten Sie unter centrepoint.org.uk

Kontakt: Kristen Grace, kristen.grace@accruent.com