ExaGrid zur "Storage Company of the Year" gewählt und darüber hinaus Gewinner der Preise "Storage Hardware Innovation of the Year" und "Vendor Channel Program of the Year"

ExaGrid, der Anbieter der branchenweit einzigartigen mehrstufigen Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den jährlichen SDC Awards, die im Rahmen einer virtuellen Verleihung am 3. Dezember 2020 stattfand, mit drei Branchenpreisen ausgezeichnet wurde.

ExaGrid gewinnt bei den SDC Awards in Kategorien, welche die unterschiedlichen Gebiete der Stärke des Tiered Backup Storage Unternehmens widerspiegeln, wofür es in der Vergangenheit bekannt wurde. Das Reseller Program von ExaGrid wurde zum "Vendor Channel Program of the Year" gewählt und war auch Gewinner des "Storage Hardware Innovation of the Year" Awards für seinen Retention Time-Lock (RTL) für die neue Ransomware Recovery Funktion, die in diesem Jahr in Form der ExaGrid Software Version 6.0 veröffentlicht wurde. ExaGrid wurde darüber hinaus von den Stimmberechtigten mit dem "Storage Company of the Year" Award ausgezeichnet.

"Wir fühlen uns äußerst geehrt, drei SDC Awards zu gewinnen", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Insbesondere freuen wir uns sehr, dass unser Wiederverkäufer-Programm den Vendor Program Channel of the Year Award erringen konnte und danken unseren Partnern auf dem Vertriebsweg für ihre Unterstützung. Wir sind sehr stolz auf unseren Retention Time-Lock für die Ransomware Recovery Funktion, die zu einem früheren Zeitpunkt des Jahres in Form unserer Software Version 6.0 veröffentlicht wurde. Daher sind wir äußerst dankbar, dass es in Form des Storage Hardware Innovation of the Year Awards anerkannt wurde. Die krönende Auszeichnung ist der Storage Company of the Year Award. Dies bedeutet eine große Ehre für uns, insbesondere unter Berücksichtigung der anderen Finalisten in dieser Kategorie, die alle branchenführend sind. Wir danken jedermann, der für uns gestimmt hat, und gratulierten allen Gewinnern der diesjährigen Awards."

Die Disk-Cache-Landing Zone von ExaGrid für Backups und Speicherung bietet ein Stufenkonzept für eine langfristige Speicherarchivierung für die Kostenwirksamkeit sowie eine Sale-Out-Speicherungsarchitektur, die in der Lage ist, bei steigenden Datenmengen zu skalieren. ExaGrid bietet weltweit das Beste aus zwei Welten aufgrund der Verbindung der besten Backup- und Speicherleistung mit den geringsten Kosten für einen Langzeitaufbewahrungsspeicher.

ExaGrid hat weiterhin Anerkennung für seine Tiered Backup Storage Anwendungen verdient, die Ende des Jahres 2020 die folgenden Awards erhielten:

Network Computing Awards Company of the Year

Network Computing Awards- Hardware Product of the Year

Storage Awards "The Storries XVII" Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Storage Awards "The Storries XVII" Storage Performance Optimisation Company of the Year

SDC Awards Storage Company of the Year

SDC Awards Storage Hardware Innovation of the Year

SDC Awards Vendor Channel Program of the Year

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Aufbewahrungsspeicher ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Geräte und stellt bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Forklift-Upgrades und Produktneuanschaffungen entfallen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun erheblich weniger Zeit für Backups aufwenden in den Erfolgsgeschichten unserer Kunden.

