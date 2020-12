Das Samsung Galaxy 21 mitsamt Plus und Ultra soll in einem Monat vorgestellt werden. Doch schon jetzt sind offizielle Promoteaser zu den neuen Topmodellen des Branchenprimus ans Tageslicht gelangt, die Lust auf mehr machen. In den vergangenen Wochen und Monaten sind schon allerhand Informationen und Mockups der kommenden Galaxy-S21-Familie durchgesickert, die einen ersten Eindruck von den neuen Modellen lieferten. Nun ist das Blog Android Police offenbar an offizielles Promomaterial gelangt. Samsung Galaxy S21 in Phantom Violet geleakt Leaker Max Weinbach hat auf Android Police drei kurze Promoclips der kommenden ...

