Freiburg (ots) - (...) Es ist nicht so, dass Löw mit seinen Stellungnahmen rundum überzeugt hat. Zu vage blieb er bei der sportlichen Analyse, zu sehr stellte er klar, dass er sich weiter auf dem richtigen Weg wähnt beim personellen Umbruch und der Neugestaltung des deutschen Teams - trotz offensichtlicher Schwächen in einigen Teilbereichen. Man könnte es Sturheit nennen, aber auch konsequentes Handeln. Anders als der DFB vermittelt Löw zumindest den Eindruck, zu wissen, was er tut - im Einklang mit seinem Trainerteam und der Mannschaft. (...) http://mehr.bz/mjzg9x (BZ-Plus)



