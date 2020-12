Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßt, statt einer Studie über Rassismus in der Polizei eine Studie über den Alltag der Polizei in Auftrag zu geben. "Ich halte die Entscheidung für richtig, eine Studie zum Alltag der Polizei in Auftrag zu geben und getrennt davon den Rassismus in der gesamten Gesellschaft zu untersuchen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



Denn die Polizei sei Teil der Gesellschaft. "Zugleich müssen wir beim Blick auf den Alltag der Polizei schauen, woran es liegen könnte, dass manche Polizisten nach rechts abdriften. Das ist kein Massenphänomen, aber es existiert." Man dürfe das Problem nicht leugnen, sondern müsse sich darum kümmern.



"Ich werde vorschlagen, dass Nordrhein-Westfalen sich an dieser Studie beteiligt", so Reul.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de