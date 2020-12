Im Durchschnitt hat die Zahl der Werbungen in Ländern von Einzelhandelsketten für Bio-, Öko-, Vegan- und Veggie-Produkte um fast 180% zugenommen. Das ist eine Veränderung, die in der ersten Hälfte dieses Jahres stattfand, verglichen mit dem gleichen Zeitraum letztes Jahr. Die größte Steigerung gab es in der Kategorie Öko mit fast 640%. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...