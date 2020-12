Eingeschworene Krypto-Fans sehen in Bitcoin schon seit geraumer Zeit eine digitale Version des sicheren Hafens Gold. Doch nun äußerte sich das Traditionsgeldhaus Deutsche Bank dazu: Die Attraktivität von Bitcoin als Absicherung steigt, so die Experten.? Deutsche Bank Analysten äußern sich zu Bitcoin ? BTC gewinnt an Attraktivität bei Anlegern ? Goldener Coin wird als Absicherung beliebterSeit geraumer Zeit sehen Befürworter von Kryptowährungen im Urgestein Bitcoin einen neuen sicheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...