Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Whale Cloud, ein führendes Technologieunternehmen, das Softwarelösungen und Services für die Telekommunikation und andere Branchen anbietet, hat die Open API Konformitätszertifizierung von TM Forum (https://www.tmforum.org/conformance-certification/open-api-conformance/table) für seine ZSmart BSS/OSS Suite erhalten. Whale Cloud ist erst das zweite TM-Forumsmitglied, das den GOLD-Status erhält, mit insgesamt 10 Zertifizierungen in die Kategorien Trouble Ticket, Customer Management, Party Management, Service Catalog, Usage Management, Service Inventory Management, Service Activation and Configuration, Service Ordering Management, Party Role Management und Payment Management.Die cloudnative BSS/OSS Suite (https://online.iwhalecloud.com/) bietet Kommunikationsdienstleistern (CSPs) Zugang zu einer abonnementbasierten Telekommunikationslösung und die Möglichkeit, mit Ökosystempartnern auf einer einzigen Plattform zusammenzuarbeiten. Die Suite basiert auf einer Technologie für große Datenmengen und sie integriert Datenintelligenz in BSS- und OSS-Systeme. Dadurch werden CSPs agiler und können eine schnellere Markteinführung durchführen, Kosten minimieren, neue Einnahmequellen erschließen und die Kundenbindung verbessern. Darüber hinaus bietet die Suite ausgezeichnete 5G Out of the Box (OOTB)-Fähigkeiten, wie z. B. mehrdimensionale Gebührenerfassung, SBI-Schnittstellenadapter, Geschäftsabläufe sowohl für den SA- als auch für den NSA-Modus sowie Partner-Onboarding, Slicing-Management, Hybrid-Provisioning für Branchen wie Automobil, Gesundheitswesen und öffentliche Verkehrsmittel."Wir sind stolz darauf, die Open API Konformitätszertifizierung von TM Forum mit einem goldenen Badge erhalten zu haben. Durch die Einführung der offenen APIs können wir unseren Kunden mehr Flexibilität bieten und Dienstleistern ermöglichen, mit Drittpartnern zusammenzuarbeiten, sowie IT-Prozesse vereinfachen und die Markteinführungszeit für die Bereitstellung neuer Geschäftslösungen zu verkürzen. Unsere BSS/OSS-Suite, die durch die offenen APIs des TM Forum unterstützt wird, wird CSPs helfen, ihre digitale Entwicklung zu beschleunigen und in dieser schnelllebigen Branche wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte Zhengcang Xiao, CTO von Whale Cloud International."Herzlichen Glückwunsch an Whale Cloud für die Gold Open API Konformitätszertifizierung. Diese Zertifizierung belegt, dass Whale Cloud die Implementierung von mindestens 10 offenen APIs erfolgreich abgeschlossen hat, die für den Aufbau neuer digitaler Dienste und Anwendungen entscheidend sind", sagte George Glass, CTO des TM Forum. "Bis heute wurden Offene APIs von TM Forum von 22.000 Benutzern in 2.000 Unternehmen in 330.000 Downloads weltweit verwendet. Wir danken Whale Cloud für ihr Engagement für das TM Forum und die Open API Standards, die dem gesamten Ökosystem zugutekommen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und neue Konzepte und Innovationen zur Verbesserung unserer Branche einzuführen."