PADERBORN, Deutschland, und QUEBEC CITY, Kanada, Dec. 09, 2020, einer der weltweit führenden Anbieter von Simulations- und Validierungslösungen, und LeddarTech, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1 bis 5, treiben zusammen die Entwicklung von Lidar-Technologien für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD) voran. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen führt zu hochpräzisen Simulationstools und -modellen, die die Entwicklung und Validierung von maßgeschneiderten, auf Leddartechs "LeddarEngine" basierenden Lidarsensoren sowie von ADAS- und AD-Systemen erheblich beschleunigen.

Diese Simulations-Tools ermöglichen es den Kunden, ihre eigenen - auf der LedderEngine basierten - Lidar Sensor-Designs zu simulieren und müssen nicht auf Black-Box LiDAR Sensor Produkte von Dritten zurückgreifen. Simulationslösungen unterstützen Entwickler dabei, verschiedene Lidar-Sensorarchitekturen und -komponenten bei der Entwicklung ihres eigenen optimalen Lidar-Entwurfs effizienter zu untersuchen und die Leistung innerhalb spezifischer Anwendungsfälle zu validieren. Zur Validierung gehört die physikalisch genaue Simulation des Lidars und der Fahrzeugumgebung, einschließlich bewegter Objekte wie Fahrzeuge und Fußgänger, der Straße und anderer statischer Objekte wie Verkehrszeichen und Bordsteine.

"Die richtige Teststrategie, die richtigen Modelle und einsatzbereite Schnittstellen für Simulation und Weiterverabrietung der Daten sind wichtige Bausteine", sagt Dr. Christopher Wiegand, Produktmanager bei dSPACE. "Die Partnerschaft mit einem Branchenführer für automotive Festkörper-Lidar- und Sensorlösungen ermöglicht es unseren Kunden, Validierungsaufgaben für lidarbasierte Anwendungen präzise und schnell durchzuführen. Ohne zuverlässige Simulationen können automatisierte Fahrsysteme der SAE Level 3 bis 5 nicht erreicht werden."

"Die Zusammenarbeit zwischen dSPACE und LeddarTech führt zu verbesserten Simulationswerkzeugen, die die Entwicklung optimierter Lidarsensoren erheblich erleichtern und beschleunigen", erklärte Michael Poulin, Vice President, Strategic Partnerships and Corporate Development bei LeddarTech. "Wir freuen uns, dSPACE als neues Mitglied des Leddar-Ökosystems begrüßen zu dürfen, das den Serieneinsatz von automotivem Lidar in kosteneffizienten und sicheren ADAS- und AD-Systemen unterstützt.

Über dSPACE

dSPACE ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Entwicklung vernetzter, autonomer und elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Vor allem Automobilhersteller und ihre Zulieferer nutzen das durchgängige Lösungsangebot des Unternehmens, um die Software- und Hardware-Komponenten ihrer neuen Fahrzeuge zu testen, lange bevor ein neues Modell auf die Straße kommt. dSPACE ist nicht nur in der Fahrzeugentwicklung ein gefragter Entwicklungspartner. Auch in der Luft- und Raumfahrt und der industriellen Automatisierung verlassen sich Ingenieure auf dSPACE Know-how. Unser Portfolio reicht von End-to-End-Lösungen für Simulation und Validierung über Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen bis hin zu Schulungen und Support. Mit mehr als 1.800 Mitarbeitern weltweit ist dSPACE in Paderborn und drei Projektzentren in Deutschland sowie durch Landesgesellschaften in den USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, China und Kroatien vertreten.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorplattformen für autonome Fahrzeuge und anspruchsvolle Fahrerassistenzsysteme. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich LeddarTech zu einem umfassenden End-to-End-Unternehmen für Umgebungssensorik entwickelt. LeddarTech ermöglicht es Kunden, kritische Herausforderungen im Bereich Sensor und Perzeption in der gesamten Wertschöpfungskette der Marktsegmente Automobil und Mobilität zu bewältigen. Mit seiner Sensorfusions- und Perzeptionsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen Lidar-Entwicklungslösung für Festkörper-Lidar, die auf LeddarEngine basiert, ermöglicht es LeddarTech den automotiven Tier-1-2-Systemintegratoren, Full-Stack-Sensorlösungen von Level 1-5 zu entwickeln. Diese Plattform wird in autonomen Shuttles, Lkw, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart-City/-Factory- und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist verantwortlich für Innovationen im Bereich anspruchsvoller Anwendungen in der automotiven und Mobilitäts-Fernerkundung mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder ausstehend), die ADAS und autonomes Fahren voranbringen.

Weitere Informationen zu LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.comund auf LinkedIn, Twitter, Facebooksowie YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Kontakt:

dSPACE GmbH dSPACE GmbH Bernd Schäfers-Maiwald Ulrich Nolte Vice President Corporate Communications Senior Communications Manager Rathenaustraße 26 Rathenaustraße 26 33102 Paderborn 33102 Paderborn Tel: +49 5251 1638-714 Tel.: +49 5251 1638-941 Fax: +49 5251 16198-714 Fax: +49 5251 16198-1448 E-mail: bschaefers-maiwald@dspace.de (mailto:) E-mail: unolte@dspace.de (mailto:unolte@dspace.de), press@dspace.de (mailto:press@dspace.de)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e95e1bf-b301-4b74-aea5-ea32de5a39ae/de