Gewinner erhalten ein Reisspeicher-Franchise-Paket von Grainsmart im Wert von PHP 200.000 für einen Empfänger ihrer Wahl in den Philippinen

WorldRemit, ein führendes Unternehmen im Bereich des digitalen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs, startet eine Verkaufsförderungsaktion, die es Kunden ermöglicht, während der Weihnachtszeit ein Traumunternehmen für eine geliebte Person in den Philippinen aufzubauen.

In der Zeit vom 1. November bis 31. Dezember 2020 können Kunden an der Verkaufsförderungsaktion teilnehmen, indem sie unter Verwendung ihres gültigen WorldRemit-Kontos Geld in die Philippinen schicken und dies unter www.worldremit.com/pangkabuhayan registrieren. Teilnehmer haben die Chance, eines von zehn Grainsmart-Franchise-Pakten im Wert von PHP 200.000 für einen Empfänger ihrer Wahl zu gewinnen.

"Bei WorldRemit erkennen wir die Herausforderungen, denen sich philippinische Arbeiter und ihre Familien gegenübergestellt sehen, insbesondere in dieser schwierigen Zeit. Durch unsere Dienstleistungen stellen wir nicht nur den sicheren Empfang von Überweisungen sicher, sondern helfen Familien dabei, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, indem wir für sie Gelegenheiten schaffen, nachhaltiges Einkommen zu generieren. Mit dieser Verkaufsförderungsaktion unterstützen wir nicht nur die Empfänger, sondern auch philippinische Bauern, die gleichermaßen Unterstützung brauchen", sagte Earl Melivo, Country Director, Philippinen, bei WorldRemit.

Jedes Grainsmart-Franchise-Paket umfasst:

60 Säcke (jeweils 25 kg) Reis

Eine digitale Waage

Ein Tablet, das vollkommen für ein Rechnungszahlungskonto eingerichtet ist

Firmenschilder, Marketingmaterialien und andere Geschäftsutensilien

Ein Online-Schulungs- und Betreuungsprogramm als Orientierungshilfe für den Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts

Die COVID-19-Pandemie hat auf der ganzen Welt Existenzgrundlagen gefährdet. Der Angriff des Supertaifuns Goni und des Taifuns Vamco hat die Situation in den Philippinen noch verschlimmert. So wurden Tausende vertrieben und Häuser und Geschäfte zerstört.

Die Gewinner werden auf der Facebook-Seite von WorldRemit (https://www.facebook.com/WorldRemit/) bekanntgegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.worldremit.com/pangkabuhayan.

WorldRemit

WorldRemit ist ein führendes digitales grenzüberschreitendes Geldtransferunternehmen. Wir haben eine Branche, die zuvor von alteingesessenen Offline-Akteuren dominiert wurde, grundlegend verändert, indem wir internationale Geldüberweisungen in eine Online-Umgebung verlagert und sie dadurch sicherer, schneller und kostengünstiger gemacht haben. Wir versenden derzeit aus 50 in 150 Länder, sind weltweit in 6.500 Geldtransferkorridoren tätig und beschäftigen international über 1.100 Mitarbeiter.

Auf der Absenderseite ist WorldRemit zu 100 digital (bargeldlos), was den Komfort und die Sicherheit erhöht. Für diejenigen, die Geld erhalten, bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an Optionen, darunter Bankeinzahlung, Bargeldabholung, mobiles Aufladen der Sendezeit und mobiles Geld.

WorldRemit wird durch Accel, TCV und Leapfrog gestützt und hat seinen Hauptsitz in London im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen unterhält Regionalbüros in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Malaysia, den Philippinen, Südafrika, Somaliland, Uganda, Kenia, Ruanda, Tansania, Simbabwe und Belgien.

Weitere Information finden Sie unter www.worldremit.com.

