Conzzeta: Wechsel im Verwaltungsrat - Michael König steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung



09.12.2020

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Wechsel im Verwaltungsrat der Conzzeta AG

Michael König steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung Zürich, 9. Dezember 2020 - Der Verwaltungsrat der Conzzeta AG hat zur Kenntnis genommen, dass Michael König an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2021 für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht. Michael König wurde im Sommer 2020 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats eines an der Deutschen Börse kotierten Unternehmens gewählt. Die sich daraus ergebenden zusätzlichen Verpflichtungen erfordern eine Fokussierung und Reduktion seiner bestehenden Mandate. Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats der Conzzeta AG: «Der Verwaltungsrat der Conzzeta AG bedauert den Entscheid, kann diesen aber nachvollziehen. Wir danken Michael König für seine wertvollen Beiträge und Mitwirkung auch im Rahmen der laufenden strategischen Weiterentwicklung der Conzzeta Gruppe und wünschen ihm in seiner verantwortungsvollen Aufgabe viel Erfolg.» Auskunft

Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications;

Tel. +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta

Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Firmengruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und unternehmerisches Handeln. Rund 5000 Mitarbeitende an mehr als 60 Standorten weltweit arbeiten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe und Outdoor. Im Dezember 2019 gab Conzzeta die strategische Fokussierung auf den Geschäftsbereich Blechbearbeitung und den Verkauf aller anderen Aktivitäten bekannt. Die Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CON).

