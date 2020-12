Aktien: Amazon eilt von Rekord zu Rekord

Anzeige / Werbung

Das Thanksgiving-Wochenende mit den verkaufsstarken Tagen "Black Friday" und "Cyber Monday" hat sich für Amazon wieder in Rekorddimensionen ausgezahlt. Die Aktie hinkt bei der Rekordfahrt allerdings hinterher.

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie mitsamt den damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen gewinnt der boomende Onlinehandel noch einmal an Dynamik. Der weltweite Branchenprimus Amazon profitiert dabei überproportional. Jüngste Zahlen belegen das.

Der US-Onlinehandelsriese teilte mit, dass die Verkäufe anderer Unternehmen auf seiner Plattform am verkaufsstarken Thanksgiving-Wochenende in die Höhe geschnellt sind. Den Angaben des Konzerns zufolge sieg deren Erlös in den Tagen vom sogenannten Black Friday bis zum "Cyber Monday" um 60 Prozent. Amazon bezifferte den Umsatz mit 4,8 Milliarden Dollar.

Laut aktuellen Branchenschätzungen entwickelte sich der sogenannte Cyber ??Monday dabei zum größten Online-Einkaufstag der Geschichte in den USA. Die Erlöse hätten sich insgesamt auf etwa 11,4 Milliarden Dollar belaufen. Online-Einkäufe sind vielerorts die einzige Möglichkeit zu shoppen, da Ausgangsbeschränkungen oder Lockdowns den Einkauf vor Ort in den Geschäften oder Malls erschweren oder erst gar nicht ermöglichen.

Amazon-Aktie legt eine Pause ein

Die Aktie von Amazon hat in den vergangenen Monaten nach einem starke ersten Halbjahr konsolidiert und einen Seitwärtstrend zwischen knapp 3.000 und 3.600 Dollar gebildet. Der MACD (Momentum) kann zwar wieder leicht zulegen, aber die großen Impulse fehlen noch. Daher ist ein Test der unteren Begrenzung wahrscheinlich.

