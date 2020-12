Bonn/Düsseldorf (ots) - Dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und stellte Arbeitgeber aller Branchen vor immense Herausforderungen. Doch gerade jetzt zeigt sich, welch großartige Vorbilder Deutschland vorzuweisen hat. Die Preisträger des Corporate Health Award 2020 setzen ein Zeichen für neue Managementstrategien und soziale Nachhaltigkeit.EUPD Research und die Handelsblatt Media Group prämieren im Rahmen des renommierten Corporate Health Award jährlich die besten Organisationen Deutschlands. In diesem von Existenzängsten und Krisenmanagement geprägten Jahr 2020 wurde die Bedeutung einer ausgereiften Corporate Health Management-Strategie für Arbeitgeber einmal mehr deutlich. Ohne die Aufrechterhaltung der Wertschätzung und des Wohls der Beschäftigten wird der Weg aus der Krise schwer bis unmöglich.Gesundheitsmanagement in wirtschaftlichen und personellen KrisenzeitenDie Ergebnisse der 352 Bewerber fließen in die Trendstudie "Corporate Health Management in Deutschland 2021" und liefern faktenbasierte Aussagen zu aktuellen Entwicklungen.Im Vergleich zum Vorjahr ist neben der verstärkten Einbindung der Geschäftsführung (+ 2,9 %) in das Gesundheitsmanagement vor allem die immer stärker werdende Beteiligung der Unternehmenskommunikation zu verzeichnen (+ 5,5 %). Dies spricht für die hohe Bedeutung der internen und externen Kommunikation, gerade während Krisenzeiten."Dieses Jahr hat uns allen gezeigt, dass betriebliches Gesundheitsmanagement kein einfaches "nice-to-have"-Programm ist. Es hat sich zum essentiellen Bestandteil der Unternehmensführung entwickelt und sichert somit das Wohl der Beschäftigten und gleichzeitig die wirtschaftliche sowie personelle Zukunftsfähigkeit der Arbeitgeber", so Markus A.W. Hoehner, Geschäftsführer von EUPD Research.Eine deutliche Zunahme (+ 6,0 %) liegt ebenfalls in der Umsetzung von regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen zur Gesundheit bzw. zum Wohlbefinden der Beschäftigten vor, sodass Führungskräfte regelmäßig Informationen zu den Bedürfnissen ihrer Mitarbeitenden erhalten.Steffen Klink, Management bei EUPD Research und Director Corporate Health Award, zeigt sich beeindruckt: "Arbeitgeber mussten sich binnen kürzester Zeit auf neue Herausforderungen im Gesundheitsmanagement einstellen, um ideal auf die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten einzugehen. Die diesjährigen Preisträger des Corporate Health Awards haben sich dieser Herausforderung in beeindruckender Art gestellt und sind Vorbilder für ihre gesamte Branche."Gewinner, Siegelträger und Sonderpreise in allen Branchen und GrößenklassenNeben den Gewinnern in der Kategorie "Großkonzern" und "Mittelstand" in insgesamt 15 Branchen werden Sonderpreise für besonderes Engagement vergeben. Unterstützt wird der Corporate Health Award dabei durch die angesehenen Sonderpreispartner Techniker Krankenkasse (Gesunde Hochschule), IKK classic (Gesundes Handwerk), Men's Health und Women's Health (Gesundheitskommunikation) sowie den Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).Pascal Gerckens, Mitglied der Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group: "Wir haben es mit einem kulturellen Wandel zu tun. Unternehmen stehen zum einen als Arbeitgebermarke in der Öffentlichkeit und zum anderen erwarten Beschäftigte Wertschätzung und Motivation seitens ihrer Arbeitgeber. Nachhaltige Managementstrategien mit Weitsicht und soziale Verantwortung sind bedeutsam sowohl für große als auch kleinere Unternehmen. Insofern ist es so wichtig, dass die vielen engagierten Unternehmen Orientierung geben und eine Vorbildfunktion innerhalb ihrer Branche einnehmen."Die Gewinner und Siegelträger des Corporate Health Award 2020 (alphabetische Reihenfolge)Aggerverband l Gewinner - Öffentliche Verwaltung - MittelstandBergader Privatkäserei GmbH l Gewinner - Konsumgüter - MittelstandCoca-Cola European Partners Deutschland GmbH l Gewinner - KonsumgüterCollins Aerospace Heidelberg l Gewinner - Elektrotechnik - MittelstandDeutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) l Exzellenz - FinanzenDeutsche Telekom AG l Gewinner - Informations- und KommunikationstechnikDeutsche Rentenversicherung - Knappschaft Bahn See l Exzellenz - Öffentliche VerwaltungEDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG l Gewinner - HandelEdwards Lifesciences Services GmbH l Gewinner - Gesundheits- und Sozialwesen - MittelstandFinanz Informatik GmbH & Co. KG l Exzellenz - FinanzenGothaer Versicherungen l Gewinner - VersicherungenHamburg Port Authority AöR l Gewinner - Verkehr/LogistikJ.W. Ostendorf GmbH & Co. KG l Gewinner - Chemie/Pharma - MittelstandKrones AG l Exzellenz - Maschinenbau/SchwerindustrieLANCOM Systems GmbH l Gewinner - Informations- und Kommunikationstechnik - MittelstandLandeshauptstadt Wiesbaden l Gewinner - Öffentliche VerwaltungMagistrat der Stadt Wetzlar l Exzellenz - Öffentliche VerwaltungNovartis Pharma GmbH l Gewinner - Chemie/PharmaNÜRNBERGER Versicherung l Exzellenz - Versicherungenopta data Gruppe l Gewinner - Gesundheits- und SozialwesenRWE AG l Gewinner - EnergiewirtschaftSchindler Deutschland AG & Co. KG l Gewinner - Maschinenbau/SchwerindustrieStadt Ingolstadt l Exzellenz - Öffentliche VerwaltungStadtwerke Bochum Gruppe l Gewinner - Energiewirtschaft - MittelstandSTRABAG-Gruppe Deutschland l Gewinner - Produktion/Verarbeitende IndustrieSÜDWESTRUNDFUNK l Gewinner - Kommunikation & MedienTARGOBANK l Gewinner - FinanzenVerti Versicherung AG l Gewinner - Versicherungen - MittelstandVolksbank Beckum-Lippstadt eG l Gewinner - Finanzen - MittelstandVossloh Locomotives GmbH l Gewinner - Maschinenbau/Schwerindustrie - Mittelstandweinor GmbH & Co. KG l Gewinner - Produktion/Verarbeitende Industrie - MittelstandZollner Elektronik AG l Gewinner - ElektrotechnikDie Sonderpreisträger des Corporate Health Award 2020Technische Universität Kaiserslautern l Gesunde Hochschule SGMUniversität Stuttgart l Gesunde Hochschule BGMStautenhof l Gesundes HandwerkDAK-Gesundheit l GesundheitskommunikationDeutsche Kreditbank AG l DigitalEnBW Energie Baden-Württemberg l Mental HealthRheinmetall Group l InternationalTelefónica Deutschland l Pandemie-ManagementÜber den Corporate Health AwardDer Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentes Corporate Health Management. Die Bewerber erhalten im Anschluss der Online-Qualifizierung ihren eigenen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Unternehmen mit > 50% Zielerreichung im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard erhalten die Möglichkeit ihr Ergebnis durch das Audit verifizieren zu lassen. Aus den somit geprüften "Corporate Health Companies" entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner des Awards.Mehr Informationen und Voranmeldung für 2021: www.corporate-health-award.de (http://www.corporate-health-award.de)Pressekontakt:Public Relations+49 (0)228 97143 - 64presse@ch-initiative.deOriginal-Content von: Corporate Health Award/EUPD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143641/4785889