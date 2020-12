DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

GECCI Investment KG: Unternehmensanleihen mit 6,00 % p.a. und 5,75 % p.a. jetzt an weiteren Börsenplätzen kaufen



09.12.2020 / 08:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nettlingen, 09. Dezember 2020: Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum. Der Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser wird unter anderem durch zwei Unternehmensanleihen der GECCI Investment KG finanziert. Eine 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,75 % (ISIN: DE000A3E46C5) und eine 6-jährige Anleihe mit 6,00 % (ISIN DE000A289QS7). Beide Anleihen notierten bisher nur an der Börse Frankfurt. Ab sofort kann man die Wertpapiere auch an den Börsen in München, Düsseldorf und Hamburg sowie der Handelsplattform Quotrix kaufen. Ohne die sonst üblichen Transaktionsgebühren können die beide Anleihen weiterhin über das Online-Portal www.hinkel-anlagenvermittlung.de zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) erworben werden. 5,75%-GECCI-Anleihe von GBC Research zum Kauf empfohlen

GBC Research empfiehlt die 5,75%-Anleihe von GECCI. Das Geschäftsmodell sei innovativ und das Marktumfeld für Wohnimmobilien attraktiv. An den guten Rahmenbedingungen sollte sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Die hohe Planbarkeit der Mieteinnahmen ermögliche zuverlässige Cashflows und die Kapitaldienstfähigkeit, so die Analysten. Die Vollständige Studie zum Download: www.more-ir.de/d/21867.pdf Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen zum Download: www.gecci-investment.de. Kontakt

Gecci Investment KG // Nordasseler Straße 5 // 31185 Nettlingen // gecci-investment.de // anleihe@gecci-investment.de Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // presse@gecci-investment.de WICHTIGER HINWEIS

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

09.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

