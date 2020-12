DJ Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge leiten eine neue Ära des Transports ein

DGAP-Media / 2020-12-09 / 08:00 *Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge leiten eine neue Ära des Transports ein* *NetworkNewsWire Editorial Coverage*: Die Nachfrage nach Lithium ist mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen gestiegen, während gravierende Versorgungsengpässe eine ernsthafte Bedrohung für die langfristige Nachhaltigkeit des Transportsektors Battery Electric Vehicle ("BEV", batteriebetriebene Elektrofahrzeuge) darstellen. Es gibt jedoch eine weitere praktikable Option für einen saubereren, billigeren und nachhaltigeren Transport. Anstelle von batteriebetriebenen Elektroautos können mit Wasserstoff, dem im Universum am häufigsten vorkommenden Energieträger, betriebene Fahrzeuge, der Schlüssel sein, um die Autoindustrie wirklich umzuwälzen. Die Welt rückt schnell von der schwindenden Ressource der fossilen Brennstoffe ab, und Wasserstoff wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Emissionen und der Erreichung der Nachhaltigkeit spielen. Wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge sind bereits im Handel erhältlich. Eine Vielzahl von Autos, Lastwagen und Bussen ist geplant und in Produktion. Dieser Tsunami von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen könnte das Blatt bei gefährlichen Emissionen wenden und eine neue Ära des Transports einleiten - wenn sie betankt werden können. Während es im Universum eine Fülle von Wasserstoff gibt, so besteht mit weniger als 70 Tankstellen in den USA ein massiver Mangel an Wasserstofftankstellen. Das Fehlen von Wasserstofftankstellen ist das Haupthindernis für eine schnelle Adaption und bietet eine enorme Chance. Die jüngsten Entwicklungen bei Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (US OTC: MOTNF) [1]könnten diesen Mangel beheben und eine starke Antriebskraft bei der Erleichterung der landesweiten Einführung von Wasserstofffahrzeugen schaffen. Clean Power Capital ist eine Investmentholdinggesellschaft, die kürzlich eine 90%ige Beteiligung an PowerTap Hydrogen Fueling Corp. erworben hat, einem Unternehmen mit patentierter Technologie und geistigem Eigentum für die Wasserstoffbetankung vor Ort, die bereits 14 Installationen im ganzen Land in privaten und öffentlichen Einrichtungen hat. Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) [2] wird die Schaffung des ersten kommerziellen Markts für Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zugeschrieben und baut die Wasserstoffwirtschaft als führender Anbieter umfassender schlüsselfertiger Lösungen für Wasserstoff-Brennstoffzellen auf. Kürzlich wurden 1 Milliarde USD für Wasserstoffinvestitionen beschafft. Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) [3] beabsichtigt, mit ihren emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen eine Stromversorgung mittels Brennstoffzellen für einen nachhaltigen Planeten bereitzustellen, die die Elektrifizierung der Mobilität ermöglichen, einschließlich Busse, Nutzfahrzeuge, Züge, Hochseeschiffe, Personenkraftwagen und Gabelstapler. Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA) [4] konzipiert und wird emissionsfreie batterieelektrische und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe für Elektrofahrzeuge, Fahrzeugkomponenten, Energiespeichersysteme und Wasserstofftankstelleninfrastruktur produzieren. Wasserstoff als Energieträger geht über den Transport hinaus. FuelCell Energy Inc. (NASDAQ: FCEL) [5] entwickelt schlüsselfertige dezentrale Stromerzeugungslösungen und betreibt und bietet umfassende Dienstleistungen über die Lebensdauer von Kraftwerken für Energieversorger und Industrie. - BEVs nicht annähernd so nachhaltig wie angepriesen. - Die Umstellung auf Wasserstoff als sauberen, sicheren, reichlich vorhandenen und nachhaltigen Energieträger ist im Gange. - Unzählige neue Wasserstofffahrzeuge werden hinzukommen. - Wasserstofftankstellen können enorme Vorteile bieten. *Die Zukunft ist jetzt* Man muss nicht weiter als nach Saudi-Arabien blicken, der Ölriese der Welt, um zu erkennen, dass Wasserstoff als Energieträger unmittelbar bevorsteht. Saudi-Arabien pumpt zwar noch Öl, investiert aber auch stark in Projekte zur Förderung von grünem Wasserstoff. Die Saudis entwickeln eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff, in der täglich 650 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden können, was ausreicht, um rund 20.000 Busse mit Wasserstoff zu betreiben. Das Projekt wird als das größte grüne Wasserstoff-Energieprojekt der Welt bezeichnet, da Saudi-Arabien beabsichtigt, seine Dominanz im Energiesektor fortzusetzen - unabhängig davon, ob es sich bei dem Kraftstoff um Öl oder Wasserstoff handelt. Die Fülle an Wasserstoff und die relativ einfache Verwendung treiben den Übergang zu wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und einem gesünderen, nachhaltigen Planeten voran. Wenn Wasserstoff und Luft in gegenüberliegende Seiten einer Brennstoffzelle gepresst werden, reagieren die beiden chemisch und erzeugen Strom, Wasserdampf und geringe Wärmemengen. Strom fließt aus der Brennstoffzelle, um den Elektromotor eines Fahrzeugs anzutreiben. Ein zusätzlicher Bonus? Aus dem Auspuff des Autos entweichen keine giftigen Dämpfe, nur ein paar Wassertropfen. *Vom Rinnsal zum Strom* In einem kürzlich im Wall Street Journal veröffentlichten Artikel mit dem Titel "Wetten auf Wasserstoff" (Betting on Hydrogen) wurde berichtet, dass Wasserstoff derzeit weniger als 5 % des weltweiten Energiebedarfs deckt, aber bis 2050 könnte er fast ein Viertel des weltweiten Energieverbrauchs decken und jährlich mehr als 2,5 Billionen USD an direkten Einnahmen generieren. In dem Artikel erklärte Olav Juntilla, Managing Director der Nomura Greentech Capital Advisors: "Der großflächige Einsatz von Wasserstoff erfordert den Ausbau und Betrieb nicht nur von Produktionsanlagen, sondern auch von Kompressions-, Transport-, Vertriebs- und Umwandlungsanlagen." Dies ist der Optimalpunkt für die Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) und ihre Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. Durch ihre Arbeit am Schnittpunkt von Technologie und Möglichkeit setzt PowerTap hochmoderne Technologie zur Wasserstoffproduktion, zur Betankung und zum Auftanken ein, mittels der Wasserstoff vor Ort erzeugt wird, ohne dass größere teure Produktionsanlagen, Gaskompressions-, Transport-, Verteilungs- oder Umwandlungsanlagen gebaut werden müssen. Wasserstoff wird direkt an der Tankstelle produziert im Vergleich zur Produktion außerhalb des Standorts und anschließender Lieferung an eine Tankstelle. Die meisten anderen Wasserstofftankstellen kaufen Wasserstoff zur Speicherung zu höheren Kosten. Es wird angenommen, dass das PowerTap-Modell exponentiell kostengünstiger und erweiterbarer ist. PowerTap steht kurz vor dem Abschluss des Designs der dritten Generation ihrer patentierten Wasserstoffproduktions- und -Abgabetechnologie vor Ort. Diese Version der dritten Generation enthält signifikante Verbesserungen gegenüber früheren Einheiten und unterscheidet sich von anderen derzeit verfügbaren Wasserstofftechnologien. PowerTaps Modulbauweise ermöglicht die vollständige Montage und Prüfung der Tankstelle vor der Auslieferung, die Genehmigung der Underwriters Laboratories (UL) und den schnellen Einsatz an geeigneten Standorten. *Die passende Lösung für heute* PowerTap teilt ihre Umsätze mit Auto- und LKW-Tankstellen, um PowerTap-Wasserstofftankstellen an ihren Standorten zu unterhalten. Das einzigartige PowerTap-Geschäftsmodell vereinfacht und beschleunigt die Bereitstellung, indem es mit wichtigen Kraftstoffnetzen zusammenarbeitet und Anreize für die Installation von Wasserstoffbrennstofftechnologie an bestehenden Standorten schafft. Die einzelnen Tankstellen können in wenigen Wochen in Betrieb genommen werden, im Gegensatz zu Monaten oder Jahren, die für den Bau separater Tankstellen erforderlich sind. Die Technologie und das Geschäftsmodell ermöglichen die Massenproduktion und die Markteinführung der Tankstellen sowie die Verbesserung der Kapazität und Lagerung. Diese kritischen Elemente sind unerlässlich, da die Nachfrage nach Wasserstofftankstellen voraussichtlich erheblich zunehmen wird. Der Entwurf der PowerTap-Tankstelle ist erheblich kleiner als der der Konkurrenz, sodass sie bei Bedarf leicht verlegt werden kann. Darüber hinaus können die Tankstellen neue Technologien zur Wasserstoffproduktion aufnehmen, wenn sie online gehen, und PowerTap die Möglichkeit geben, ihre Technologie vor Ort zu aktualisieren. "PowerTaps patentierte Technologie zur Erzeugung von blauem Wasserstoff vor Ort ist die richtige Lösung für den heutigen Mangel an Wasserstoffbetankungsinfrastruktur", sagte Kelley Owen, COO der Power Tap. "PowerTap plant die Einführung von Wasserstofftankstellen, um die gestiegene Nachfrage nach öffentlichen Wasserstofftankstellen in den USA zu decken. Dank unserer neuartigen Modulbauweise können wir unsere Tankstellen ab 2021 schnell bereitstellen." Eine PowerTap-Tankstelle, die seit mehr als einem Jahrzehnt betriebsbereit ist, produziert zu 99,9995 % reinen Wasserstoff. Das System ist für einen wartungsfreien Betrieb von 4.000 Stunden ausgelegt und hat einen Lebenszyklus von über 40.000 Stunden. Das Unternehmen verfügt über ein starkes IP-Portfolio mit mehr als 20 erteilten Patenten und ist ein ausschließlich im Sektor der Wasserstoffbetankungstechnologie tätiges Unternehmen. "Als etablierte Wasserstoffbetankungstechnologie haben PowerTap und Wasserstoff endlich ihre Zeit als umweltfreundliche, aber auch wirtschaftlich überzeugende Energieoption. PowerTap plant, ein führender

