Die Konsumgüterproduzenten wie Adidas wurden von den Einschränkungen aufgrund der Maßnahmen gegen die Pandemie hart getroffen. Nach dem Verlust im Q2 (April -Juni) im Ausmaß von rund 300 Millionen Euro konnte Adidas im Q3 wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Obwohl im Q3 nicht alle Stores geöffnet hatten, wurde ein Gewinn von 578 Millionen erzielt. Doch im Q4 ist wieder Geduld angesagt, nachdem in vielen Regionen der Welt die Lock Down-Zügel wieder angezogen werden. Andererseits beginnen weltweit auch die Impfkampagnen und das Licht am Ende des Tunnels kommt immer näher. So scheint 2021 aufgrund der Bewältigung der Krise und den Großereignissen wie die Sommerolympiade in Tokio ein besonderes Jahr für Adidas zu werden..Zum Chart.Der Corona-Sell Off fiel bei der Aktie von Adidas mit 55 % vergleichsweise stark aus, nachdem die erfolgsverwöhnten Aktionäre im Q2 1,45 Euro Verlust pro Aktie verdauen mussten. Nach dem schnellen Rebound ab Mitte März bildet der Kurs im Einklang mit der Benchmark DAX einen Aufwärtstrend aus, der bis heute ...

