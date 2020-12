Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz und die Heilsarmee unterstützen Armutsbetroffene in der Adventszeit. Der Detailhändler spendet 40'000 Franken in Form einer Geldspende, sowie Geschenkgutscheinen und Lebensmitteln für Geschenkpäcklis. Lidl Schweiz will damit Hilfe dort ansetzen, wo sie am dringendsten gebraucht wird.



Die Coronazeit belastet die Schweiz schwer. Besonders Armutsbetroffene sind von den Auswirkungen der Krise betroffenen. Damit auch diese Menschen die Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest geniessen können, kooperiert Lidl Schweiz mit der Heilsarmee. Die Heilsarmee führt in verschiedenen Städten in der Schweiz Weihnachtsfeiern für Armutsbetroffene durch. Lidl Schweiz unterstützt diese Feiern mit einer Geldspende, Geschenkgutscheinen und Lieferungen von Lebensmitteln. Die Anlässe finden nur unter strengen Einhaltung der Corona-Richtlinien statt. Philipp Steiner, Abteilungsleiter Marketing und Kommunikation der Heilsarmee Schweiz freut sich über die Unterstützung: "Gerade in diesen schwierigen Zeiten müssen wir alle zusammenhalten. Es ist daher besonders schön, dass Lidl Schweiz uns und Armutsbetroffene in der Adventszeit unterstützen."



