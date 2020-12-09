FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIG RIVER INDS LTD BQ3 AU000000BRI8
AB/FROM ONWARDS 09.12.2020
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BIG RIVER INDS LTD BQ3 AU000000BRI8
AB/FROM ONWARDS 09.12.2020
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