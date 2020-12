Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062) hat eine wachstumsstarke Perle im Konzern:BayWa r.e. renewable energy GmbH. Für die suchte man seit gut einem Jahr einen Partner, um das notwendige Kapital für die zahlreichen Anlage Opportunitäten zu nutzen. Mit der renditestarken Tochter gab es eigentlich nur ein Problem: Trotz diverser Desinvestments in "alten Strukturen", die bei BayWa seit Jahrzehnten gepflegt worden waren, fehlte einfach das notwendige Kapital. Um die aktuellen Chancen zu nutzen brauchte es also einen Partner. Und gleichzeitig wollte man die Anteile an der Tochter nicht "verschenken" - mindestens ...

