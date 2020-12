DJ BAT rechnet mit Umsatzplus am oberen Ende der Prognosespanne

Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)--Der Tabakkonzern British American Tobacco ist angesichts einer aktuell starken Geschäftsentwicklung zuversichtlich, das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz am oberen Ende der Prognosespanne abzuschließen. Die British American Tobacco plc hatte ihren Umsatzausblick im Juni auf ein wechselkursbereinigtes Plus von 1 bis 3 Prozent von einer zuvor angepeilten Bandbreite von 3 bis 5 Prozent gesenkt. Das Ziel, in fünf Jahren mit neuartigen Produkten wie E-Zigaretten 5 Milliarden Pfund umzusetzen, hat unverändert Bestand.

