Die Analysten der Credit Suisse stufen ams weiterhin mit "Outperform" und Kursziel 25,0 Franken ein. Es gebe Spekulationen, dass Apple als Kunde im Bereich der Gesichtserkennung wegfalle, so die Analysten. Sollte sich das als wahr herausstellen, könnte dies rund 240 Mio. Euro Umsatz im kommenden Jahr kosten, das EBIT könnte um 15 Prozent zurückgehen, so die Analysten. Morgan Stanley erhöht für OMV die Empfehlung von Equal- auf Overweight und das Kursziel von 30,4 auf 36,7 Euro. Exane BNP Paribas vergibt der OMV-Aktie ein "Underperform"-Rating und ein Kursziel in Höhe von 28,0 Euro. Mediobanca bestätigt die Outperform-Empfehlung für die Erste Group und erhöht das Kursziel von 30,0 auf 33,0 Euro. Die Berenberg Bank erhöht das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...