Die Aktie von Shopify (WKN: A14TJP) hat in diesem Börsenjahr 2020 bereits mächtig aufgedreht. Mit dem E-Commerce-Ansatz bedient das Unternehmen einen klaren Megatrend und gilt als Profiteur dieser schwierigen Periode. Das hat zuletzt sogar das operative Wachstum weiter nach oben gehievt. Wie auch immer: Dem Aktienkurs merkt man diese Entwicklung an. Seit Jahresanfang haben sich die Anteilsscheine (selbst gemessen in Euro) deutlich mehr als verdoppelt. Seit dem Corona-Crashtief ist diese Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...