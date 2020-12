DGAP-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Bio-Gate AG: Bio-Gate erweitert Kundenbasis für antiviral und antibakteriell wirksames Oberflächen- und Imprägnier-Spray



09.12.2020 / 10:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







PRESSEINFORMATION



Bio-Gate erweitert Kundenbasis für antiviral und antibakteriell wirksames Oberflächen- und Imprägnier-Spray

- Imprägnier-Spray von Bio-Gate ergänzt Hygiene-Strategien im öffentlichen Raum im Kampf gegen die zweite Corona-Welle

- Vertrieb regional ausgeweitet und weitere Einsatzgebiete identifiziert



Nürnberg/Bremen, 9. Dezember 2020 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, gewinnt weitere Kunden für das antiviral und antibakteriell wirksame MSBG-Tec Imprägnier-Spray. Das Imprägnier-Spray wird bereits erfolgreich im öffentlichen Personennahverkehr, in unterschiedlichen öffentlichen Einrichtungen, Kindertagesstätten und im Pflegebereich eingesetzt.

Nachdem bereits Anbieter für den öffentlichen Personennahverkehr in Nürnberg und Fürth das Imprägnier-Spray erfolgreich einsetzen, erweiterte Bio-Gate überregional die Kundenbasis. Neben erfolgreichen Vortests bei weiteren Anbietern im Personennahverkehr gewann Bio-Gate Behörden und Pflegeeinrichtungen als Kunden. Das MSBG-Tec Imprägnier-Spray stellt eine wirksame Ergänzung der vorhandenen, regionalen und lokalen Hygiene-Strategien dar, um die Menschen zu schützen und ihnen möglichst viel Lebensqualität trotz Corona zu ermöglichen.

Das Spray eignet sich zum Einsatz in Räumen, in denen viele Menschen zusammenkommen. Dazu zählen beispielsweise Schulen, Kindertagesstätten, der öffentliche Personennahverkehr, Behörden und Fitnessstudios. Aber auch besonders hygienesensitive Bereiche wie Altenpflegeheime, Krankenhäuser und Kliniken stehen im Fokus. Bereits lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Bio-Gate erste Einrichtungen mit antibakteriell wirksamen Lösungen unterstützt. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie rückten antivirale Lösungen in den Vordergrund: Nach ersten Vertragsabschlüssen mit Pflegeeinrichtungen befindet sich das Vertriebsteam von Bio-Gate in weiteren Gesprächen mit potenziellen Kunden aus diesem Segment.

Das MSBG-Tec Imprägnier-Spray inaktiviert nachweislich behüllte Viren. Dazu zählen neben dem aktuellen Coronavirus (SARS-CoV-2) beispielsweise auch SARS-CoV, MERS-CoV und Grippeviren. Es stellt damit ein modernes Konzept zur nachhaltigeren Ergänzung und Verstärkung bestehender Reinigungszyklen dar und eignet sich als COVID-19-Prävention. Das Spray besitzt außerdem eine antibakterielle Wirkung und verfügt über eine Geruchsbindungstechnologie. Die Mikrosilber-Basis für die antiviralen Produkte wird am Produktionsstandort in Bremen hergestellt. Die antivirale Produktpalette umfasst neben dem Imprägnier- und Oberflächenspray derzeit ein Textil- und Maskenspray, Hand-Sanitizer, Handgele, sowie Shampoos. Weitere Produkte sind in der Entwicklung.

Thomas Konradt, Vorstand Business Development der Bio-Gate AG, sagt: "Das in der Bevölkerung sowie bei den privaten und öffentlichen Unternehmen gestiegene Bewusstsein für antivirale und antimikrobielle Lösungen hat die grundsätzliche Nachfrage nach unseren Produkten erhöht. Der Einsatz der Lösungen von Bio-Gate in öffentlichen Einrichtungen, dem Personennahverkehr und in hygienesensitiven Einrichtungen ist außerdem eine gezielte Maßnahme, um auf die zweite Welle steigender Infektionszahlen von COVID-19 zu reagieren." Marc Lloret-Grau, CEO, ergänzt: "Der Einsatz des Sprays geht mit einem regelmäßigen Hygiene-Monitoring einher, das von einem zertifizierten Labor aus Nürnberg stichprobenartig in allen Verkehrsmitteln oder anderen öffentlichen Einrichtungen durchgeführt wird. Damit belegen wir die Wirksamkeit unserer Produkte und schaffen zusätzliches Vertrauen bei unseren Kunden für den Einsatz des Bio-Gate Hygiene-Sprays. Wir sehen hier großes Potenzial und werden kurzfristig weitere Investitionen prüfen, um diesen Bereich auszubauen."



Kontakt:

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

Gerd Rückel

rikutis consulting

gr@rikutis.de

presse@bio-gate.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966

Über Bio-Gate:

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.

Kontakt:Gerd Rückelrikutis consulting - Büro Frankfurtgr@rikutis.deTel +49 (0) 6172 807309Mobil +49 (0)152 34221966www.rikutis.deRosenweg 261381 FriedrichsdorfGermany