Am japanischen Markt standen am Mittwoch die Aktien von Softbank im Fokus.Die Softbank-Papiere gewannen in Tokio bis zum Handelsschluss 5,6 Prozent hinzu. Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant der stark in Technologie investierte Konzern, sich von der Börse zurückzuziehen, also ein Delisting. Demnach sollen sukzessive Aktien zurückgekauft werden, bis Softbank-Gründer Masayoshi Son die restlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...