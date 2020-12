Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) wird am 31. Januar 2021 eine konstante vierteljährliche Dividende von 90 US-Cents an seine Investoren ausschütten, wie am Dienstag in New York berichtet wurde. Record date ist der 6. Januar 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 3,60 US-Dollar Dividende ausgezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 122 US-Dollar ...

