London (ots/PRNewswire) - Neue Partnerschaft erweitert internationale Reichweite und Transaktionseffizienz für Paydek-KundenPaydeck, ein in Großbritannien ansässiges Zahlungsunternehmen, kündigte heute eine Partnerschaft mit dem führenden globalen Zahlungsverkehrsnetzwerk Thunes (https://www.thunes.com/?utm_source=paydekPR&utm_medium=web_PR&utm_campaign=paydek&utm_content=main) an, um seinen Kunden verbesserte Zahlungsoptionen und Zugang zu mehr Ländern und Regionen zu bieten, insbesondere zu Schwellenländern.Die Paydek-Plattform unterstützt seine große internationale Kundenbasis von Firmen- und Privatkunden bei der Abwicklung von Zahlungen in über 160 Länder. Diese Kunden - vom Website-Designer über den Freelancer bis zu Firmen in der Lohn- und Gehaltsabrechnungsbranche - können Arbeiter, Lieferanten und Partner jetzt schnell, zuverlässig und kostengünstig bezahlen.Durch das umfangreiche internationale Partnernetzwerk (https://www.thunes.com/our-coverage/?utm_source=paydekPR&utm_medium=web_PR&utm_campaign=paydek&utm_content=100_countries) und die soliden technischen Fähigkeiten (https://www.thunes.com/technology/?utm_source=paydekPR&utm_medium=web_PR&utm_campaign=paydek&utm_content=technology) von Thunes ermöglicht die Zusammenarbeit nun Zahlungen in lokaler Währung. Der Umfang, die Geschwindigkeit und die Verarbeitungseffizienz der Paydek-Dienstleistungen profitiert davon - entscheidende Faktoren für die Geschäftskontinuität. Im Zuge der Partnerschaft mit Thunes werden voraussichtlich mehr als 80 weitere Länder zum Paydek-Zahlungsnetz stoßen.Die weltweite Abdeckung wird bedeutend zunehmen und Länder in ganz Europa, Lateinamerika, Afrika und Asien umfassen. KMU haben so reichlich Gelegenheit, einen größeren Markt anzusprechen. Ein in Berlin ansässiges E-Commerce-Startup wäre nun problemlos in der Lage, Zahlungen schnell und zuverlässig an eine Produktionsstätte in Bangladesch zu übermitteln."Die Bezahlung für Freiberufler kann kompliziert sein, nicht zuletzt wegen der Währung und der Zahlungsmethode, in der Sie bezahlt werden möchten. Die Plattform von Paydek löst dieses Problem, indem sie unseren Kunden die Möglichkeit bietet, grenzüberschreitende Zahlungen mit unseren dedizierten Multiwährungs-IBAN-Konten zu verwalten. So können unsere Firmen- und Privatkunden Gelder in bis zu 39 Währungen verwalten und haben gleichzeitig die Möglichkeit, Gelder in ihrer Landeswährung abzuheben, indem sie diese an ihre Bankverbindung oder auf ihre Prepaid-Karten überweisen. Die Fähigkeit zur schnellen Zahlungsabwicklung und eine breite Palette von Zahlungsoptionen sind für ihre finanzielle Sicherheit von entscheidender Bedeutung", sagte Terry Hopkinson, Managing Director von Paydek. "Mit der Ergänzung durch Thunes, das Banküberweisungen von Paydek in Schwellenländer unterstützt, können wir unserer Kundschaft einen noch besseren Service bieten.""Wir freuen uns, mit Paydek zusammenzuarbeiten und ihren Kunden neue Zahlungsmöglichkeiten zu erschließen", meinte Peter De Caluwe, CEO von Thunes. "Durch diese Zusammenarbeit kann Paydek vom Zugang zum globalen Netzwerk von Thunes und insbesondere von unserer starken Präsenz in Schwellenländern profitieren. Dies schafft neue Möglichkeiten für Privatpersonen und Unternehmen, grenzüberschreitende Zahlungen (https://www.thunes.com/facilitate-business-payments/?utm_source=paydekPR&utm_medium=web_PR&utm_campaign=paydek&utm_content=business_payments) schnell und effizient durchzuführen, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und zwar in Echtzeit."Informationen zu ThunesThunes ist ein grenzüberschreitendes B2B-Zahlungsnetz, das es Unternehmen und Finanzinstituten ermöglicht, Geldmittel nahtlos zu bewegen und Finanzdienstleistungen in Schwellenländern anzubieten. Unsere globale Plattform verbindet mobile Wallet-Anbieter, Banken, Technologieunternehmen und Geldtransferanbieter in mehr als 100 Ländern und 60 Währungen. Durch unser wachsendes Netzwerk ermöglichen die Lösungen von Thunes über 400 Partnern auf der ganzen Welt, weltweit Geld zu senden und zu empfangen. Unser Team hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Niederlassungen in London, Schanghai, New York, Dubai und Nairobi.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thunes.com (http://www.thunes.com/)