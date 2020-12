Mainz (ots) - Biathlon, Skiflug-WM, Ski alpin, Bob, Skeleton, Rodeln und Langlauf präsentiert "ZDF SPORTextra" live, online und in Zusammenfassungen von Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 13. Dezember 2020.Zu den Höhepunkten des Sportwochenendes zählen der Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen, die Skiflug-WM auf der Riesenschanze von Planica/Slowenien, die alpinen Wettbewerbe in Courchevel und Val d'Isére sowie die Bob- und Rodel-Weltcups in Innsbruck und Oberhof.Bereits am Donnerstag, 10. Dezember 2020, können Skisprung-Freunde ab 16.00 Uhr die Qualifikation für die Skiflug-WM in Planica im ZDF-Livestream auf zdfsport.de verfolgen.Am Freitag, 11. Dezember 2020, stehen von 11.15 bis 13.00 Uhr und von 14.10 bis 18.00 Uhr die Biathlon-Sprintrennen der Frauen und Männer in Hochfilzen, WM-Skifliegen aus Planica sowie Skeleton aus Innsbruck auf dem ZDF-Programm.Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Dezember 2020, folgen die langen "ZDF SPORTextra"-Sendestrecken mit der Skiflug-WM und zahlreichen Weltcup-Übertragungen. Katrin Müller-Hohenstein führt die ZDF-Zuschauer durch das Sport-Wochenende.Die ZDF-Wintersport-Übertragungen in der Übersicht:Donnerstag, 10. Dezember 202016.00 Uhr: Livestream auf zdfsport.deQualifikation Skiflug-WM PlanicaFreitag, 11. Dezember 202011.15 bis 13.00 Uhr und 14.10 bis 18.00 Uhr: "ZDF SPORTextra"Biathlon Hochfilzen/Österreich, WM Skifliegen Planica/Slowenien, Skeleton Innsbruck/ÖsterreichSamstag, 12. Dezember 202010.20 Uhr bis 18.05 Uhr: "ZDF SPORTextra"WM Skifliegen Planica/Slowenien, Ski alpin Courchevel/Val d'Isére/Frankreich, Biathlon-Weltcup Hochfilzen/Österreich, Langlauf-Weltcup Davos/Schweiz, Rodel-Weltcup Oberhof, Bob-Weltcup Innsbruck/ÖsterreichSonntag, 13. Dezember 202010.15 Uhr bis 18.25 Uhr: "ZDF SPORTextra"WM Skifliegen Planica/Slowenien, Rodel-Weltcup Oberhof, Ski alpin Courchevel/Val d'Isére/Frankreich, Biathlon-Weltcup Hochfilzen/Österreich, Langlauf-Weltcup Davos/Schweiz, Bob-Weltcup Innsbruck/ÖsterreichAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-wintersportsaison-20202021-im-zdf/ZDFsport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4786084