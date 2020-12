DJ MÄRKTE-EUROPA/DAX knackt 13.300er Marke ud nimmt Fahrt auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Seitwärtsbewegung der Vortage kommt am Mittwoch wieder mehr Schwung in die europäischen Aktienmärkte. Erhöhte Prognosen von Unternehmensseite und eine Flut positiver Analystenkommentare und Hochstufungen sorgen für gute Laune. Dabei hilft auch die Nachricht, dass nun ein konkreter Vorschlag für ein neues US-Hilfspaket vorliegt, das von Demokraten als auch Republikanern mitgetragen werden dürfte. Daneben sorgt die Erwartung einer baldigen Zulassung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech für Kauflaune.

Für Rückenwind beim DAX sorgt auch, dass er mit der 13.300er Marke einen Widerstandsbereich überwunden hat. Er legt um 1,0 Prozent auf 13.415 Zähler zu. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,8 Prozent auf 3.553 Punkte. Am Anleihemarkt fallen die Kurse dagegen. Der Euro tendiert seitwärts.

Bremsfaktoren gibt es aber auch, sie schwelen zunächst aber noch im Hintergrund. Sorgen macht Börsianern der ungebremste Anstieg bei den Corona-Infektions- und Todeszahlen. Unter anderem wurden aus Deutschland neue traurige Rekordwerte gemeldet.

Der Brexit wird derweil immer mehr zum Risikofaktor, zumal die Zeit drängt. Eine Last-Minute-Einigung erscheine zwar möglich, sei aber längst nicht sicher, so QC Partners. Obwohl beide Seiten ihre roten Linien hätten, setzten Börsianer weiter auf einen positiven Ausgang. "Ein Ende der Verhandlungen ohne Abkommen würden neue Schockwellen durch den Aktienmarkt jagen", warnen die QC-Experten. Der Pfund-Kurs zieht aktuell leicht an.

Daneben ist der weiter deutlich über 1,21 Dollar notierende Euro ein Bremsfaktor. Auch ist nicht sicher, was die EZB-Sitzung am Donnerstag bringen wird. Zwar wird ein großes Lockerungspaket erwartet, allerdings ist unklar, wie groß es ausfallen wird, und was davon an den Märkten bereits eingepreist ist.

Weihnachtsgeschenk von Covestro

Tagesgewinner sind die zyklischen Autowerte, der Stoxx-Branchenindex verbessert sich um 1,5 Prozent. VW gewinnen 1,7, Daimler und BMW 0,6 Prozent. Der Technologie-Index ist mit einem Minus von 0,3 Prozent der einzige im Minus. Nach der jüngsten Rally komme es hier zu Gewinnmitnahmen, sagen Händler. Infineon verlieren 1,9 Prozent nach.

Covestro hat die Reihe der Unternehmen fortgesetzt, die ihre Geschäftsprognosen erhöhen. Der operative Gewinn soll nun bei bis zu 1,5 Milliarden Euro liegen. Bislang lautete das Ziel auf 1,2 Milliarden. Die Citi-Analysten sprechen von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Deutliche Aufwärtsrevision der Konsensschätzungen dürften folgen. Der DAX-Wert legt fast 4 Prozent zu. Die Analysten von Deutsche Bank und Credit Suisse haben zudem ihre Covestro-Kursziele erhöht.

Auch der Industriekamerahersteller Basler hat seine Prognose erhöht, ebenso Aurubis. Beide Titel zeigen sich aber mit Kursverlusten von 2,1 bzw. 0,5 Prozent. In beiden Fällen habe der Markt zuvor bereits auf steigende Prognosen gesetzt, heißt es. Daneben ist von Gewinnmitnahmen zu hören.

Düster sieht es bei Klöckner & Co aus. Der Kurs gibt um 7,1 Prozent nach. Die Nachricht, dass Apollo bzw. Swoctem ihre Interessenbekundungen an dem Stahlhändler zurückgezogen haben, sorgt für Druck auf die Aktie.

Salzgitter steigen nach leichterem Start um 1,2 Prozent. Der Stahlhersteller muss in den Jahren 2006 bis 2011 angerechnete Kapitalertragsteuerbeträge zurückzahlen - rund 100 Millionen Euro. Das verlangt die niedersächsische Finanzverwaltung. Salzgitter will dagegen aber Rechtsmittel einlegen.

Für Kursgewinne sorgen auch viele positive Kommentare von Analysten. BASF steigen um 2,2 Prozent, nachdem die Commerzbank das Kursziel deutlich erhöht hat. Eon legen 1,1 Prozent zu. Hier hat Goldman Sachs eine Verkaufsempfehlung fallengelassen. Siemens Healthineers legen 1 Prozent vorne nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.552,61 0,76 26,74 -5,14 Stoxx-50 3.115,25 0,76 23,42 -8,43 DAX 13.414,98 1,03 136,49 1,25 MDAX 29.678,21 0,08 24,35 4,82 TecDAX 3.121,60 -0,57 -17,82 3,54 SDAX 14.049,55 0,11 15,17 12,29 FTSE 6.607,14 0,74 48,32 -13,04 CAC 5.593,15 0,58 32,48 -6,41 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,60 0,01 -0,84 US-Zehnjahresrendite 0,94 0,02 -1,74 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Di, 17:43 % YTD EUR/USD 1,2132 +0,22% 1,2137 1,2107 +8,2% EUR/JPY 126,41 +0,25% 126,48 126,11 +3,7% EUR/CHF 1,0770 +0,06% 1,0775 1,0764 -0,8% EUR/GBP 0,9036 -0,27% 0,9073 0,9067 +6,8% USD/JPY 104,19 +0,03% 104,21 104,16 -4,2% GBP/USD 1,3427 +0,49% 1,3376 1,3351 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,5134 -0,08% 6,5056 6,5195 -6,5% Bitcoin BTC/USD 17.909,00 -2,96% 18.185,75 18.871,50 +148,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,12 45,60 +1,1% 0,52 -17,7% Brent/ICE 49,45 48,84 +1,2% 0,61 -18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.863,88 1.869,50 -0,3% -5,62 +22,8% Silber (Spot) 24,38 24,58 -0,8% -0,20 +36,6% Platin (Spot) 1.030,83 1.029,18 +0,2% +1,65 +6,8% Kupfer-Future 3,52 3,49 +0,8% +0,03 +24,6%

