DJ Verbände fordern Maßnahmen für Konjunktur in der Corona-Krise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbände der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand fordern die Politik in einem gemeinsamen Positionspapier auf, sich weiter für die Stabilisierung der Konjunktur in der Coronavirus-Pandemie einzusetzen. Die bisherigen staatlichen Hilfen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Milderung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, seien aber "für viele kleine und mittelständische Unternehmen noch nicht ausreichend", erklärten die Verbände. So habe ein Großteil der Betriebe nach wie vor mit erheblichen Einschränkungen im Geschäftsbetrieb sowie mit Nachfragerückgängen zu kämpfen.

"Viele der mittelständischen Betriebe und Unternehmen brauchen in dieser Lage weiter zusätzliche Unterstützung seitens der Politik, um die Krisenphase zu überstehen", betonten die Verbände. Der zeitweise wirtschaftliche Erholungsprozess in vielen der von ihnen vertretenen Branchen sei durch die Folgen der wieder sehr hohen Infektionsdynamik gestoppt worden. Die Verbändegemeinschaft forderte die Fortsetzung einer stringenten, konsistenten und umsetzbaren Eindämmungsstrategie von Bund und Ländern.

Die Politik solle weiter darauf hinarbeiten, bundesweit ganzheitliche Verfahrensweisen zu schaffen. Andernfalls entstünden insbesondere für überregional tätige Unternehmen zusätzliche Unübersichtlichkeiten und Unwägbarkeiten. Um das Wachstum nachhaltig zu stärken, seien mehr Flexibilität, mehr Mobilität und mehr Innovationen in allen Bereichen nötig. "Staatseinfluss und bürokratische Hürden müssen verringert werden." Es gehe um weniger Bürokratie für die Unternehmen sowie eine beschleunigte Modernisierung von Prozessen und Strukturen in Wirtschaft und Verwaltung.

Mittelstand gegen Lieferkettengesetz

Als kontraproduktiv sahen die Verbände deshalb beispielsweise Initiativen wie die für ein Lieferkettengesetz an, das für neue bürokratische Lasten und Pflichten sorgen würde. Zusätzliche Vorgaben seien "mit Blick auf den Arbeitsmarkt nicht zielführend", denn die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen drohe ausgebremst zu werden. Belastungen der Unternehmen durch ein Mobile-Arbeit-Gesetzes, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Arbeitszeiterfassung oder gar Einschränkungen der Befristungsregelungen seien zu vermeiden.

"Vielmehr braucht es neue zeitliche Flexibilitätsspielräume, die Einfügung neuer Tariföffnungsklauseln im Arbeitszeitgesetz oder die Anhebung der Verdienstgrenze bei den Minijobs, um passgenaue Regelungen auf Branchenebene zu ermöglichen", erklärte die AG Mittelstand und forderte ein Belastungsmoratorium bis mindestens zum Ende der laufenden Legislaturperiode. Nötig sei "ein Schub an Innovationen und an unternehmerischem Pioniergeist". EU-Vorgaben sollten bei der Umsetzung in Deutschland zudem nicht über ein EU-seitig vorgegebenes Mindestmaß hinausgehen.

"Im innerstädtischen Einzelhandel wird diese Pandemie sichtbare Spuren hinterlassen", betonte der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser. Vor allem Modehändler stünden kurz vor dem Existenzverlust. In dieser schwierigen Situation dürfe die Politik nicht "ihre zum Teil ausufernden Gesetzespläne" weiter abarbeiten. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, betonte, nötig seien strukturelle Entscheidungen. Auch die Sozial- und Steuersysteme würden ohne Strukturreformen nicht leistungsfähig bleiben. Wollseifer forderte "Entlastung beim Thema Arbeitskosten" und eine nachhaltige Beitragsstabilität.

Der AG Mittelstand gehören neun Verbände an, unter ihnen neben HDE und ZDH unter anderem noch der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

