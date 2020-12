Der Swisscanto EF Responsible Global Innovation Leaders investiert weltweit in Aktien von Unternehmen ungeachtet deren Sektorenzugehörigkeit, so lange sie intensive Forschungsarbeit betreiben und Innovationen auf den Markt bringen.Intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit führen zu marktgängigen Innovationen und sind somit Basis für die margenstarken Umsätze von morgen - das ist die Idee hinter dem Swisscanto-Fonds (ISIN: LU0102842878). Mit der breiten Streuung von Aktien über diverse Sektoren und Länder will das Management das Risiko minimieren. Die Investitionstätigkeit ist auf eine Reduktion der CO2-Emissionen von mindestens 4% pro Jahr ausgerichtet, hinzu kommen die bei allen Swisscanto-Fonds obligatorischen ESG-Grundsätze von aktiver Stimmrechtsausübung bis hin zu klaren Ausschlusskriterien, womit das Sondervermögen in die Rubrik Nachhaltigkeitsfonds eingeordnet werden darf.

