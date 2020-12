betoobe: BetooBe annonce 315% de croissance

Cette annonce illustre pragmatiquement le rôle central qu'a pu jouer BetooBe pour accompagner ses 200 clients en leur permettant de s'appuyer sur une plateforme performante de gestion de flotte mobile. Ce point a notamment permis à de nombreux clients de limiter l'impact de la crise sanitaire en gérant au mieux les besoins de mobilité de leurs équipes. Pour ce faire, BetooBe investit en continu pour faire évoluer sa plateforme et la rendre accessible au plus grand nombre (grands comptes mais également ETI et PME). Une telle posture est un réel différenciateur sur le marché, ce qui explique notamment la très forte accélération des activités de la Startup qui voit son portefeuille clients et le nombre d'opportunités fortement augmenter. Dans ce contexte, BetooBe prévoit d'ores et déjà de réaliser une croissance supérieure à 200 % sur son prochain exercice au regard des affaires en cours de finalisation et des opportunités commerciales à venir. Pour accélérer sa croissance, BetooBe va désormais réinvestir ses bénéfices pour faire évoluer sa solution, recruter de nouveaux talents (16 recrutements sont prévus) et tisser des alliances stratégiques avec des partenaires complémentaires. Cela va lui permettre d'étendre la commercialisation de ses solutions sur toute la France et de proposer à ses clients actuels de nouvelles possibilités pour gérer toujours plus aisément leur parc de téléphonie mobile.

Sébastien REVERDY et Julien FOURNIER, Associés de BetooBe « Sur les dernier mois, nous avons géré plus de 19.000 lignes, déployé 11.000 terminaux et assuré le recyclage de près de 17 tonnes de déchets électroniques. Ces quelques chiffres mettent en avant notre capacité à pouvoir répondre efficacement et de manière industrielle à des volumétries étendues. Nous allons renforcer nos capacités d'intervention en 2021 et passer à une autre échelle pour accompagner au mieux nos clients et travailler sur des projets de plus en plus dimensionnés. Croissance, rentabilité, indépendance et valeurs humaines, tous ces voyants sont autant d'atouts qui nous permettent de nous distinguer. »