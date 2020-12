München (www.anleihencheck.de) - Es scheint ganz so, als könne das Leben bald wieder in einigermaßen geordneten Bahnen verlaufen, so die Experten von AB.Doch übertriebener Optimismus sei verfrüht, warne Darren Williams, Chefökonom beim Asset Manager AllianceBernstein (AB): "Die Hoffnungen auf ein umfassendes Konjunkturpaket in den USA sind verflogen, und ein erneuter Anstieg der COVID-19-Fallzahlen im Winter dürfte das Produktionswachstum in Europa und den USA bremsen", so der Experte. Und auch langfristige Trends würden dem Chefvolkswirt Sorgen machen. ...

