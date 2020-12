Linz (www.anleihencheck.de) - Während im Euroraum spekuliert wird, ob die Zentralbank den Einlagen-Zinssatz noch weiter senken kann (wahrscheinlich wird ihn die EZB bei der morgigen Ratssitzung unverändert bei -0,50% belassen), stellt sich in Tschechien die Frage, wann die erste Leitzinserhöhung kommt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

