FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.12.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3330 (2790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9000 (8000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1062 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GULF KEYSTONE PRICE TARGET TO 180 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES SSP GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 348 PENCE - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CAIRN ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 200 (140) PENCE - BERENBERG RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 90 (75) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1570 (1450) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES 3I GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1363 (1097) PENCE - CITIGROUP RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 970 (939) PENCE - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2480 (2465) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1663 (1637) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 299 (298) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2000 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 168 (179) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS URBAN & CIVIC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 345 (275) PENCE - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 580 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10046 (9642) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 785 (710) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 100 (88) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 945 (925) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1150 (950) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 800 (680) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 400 (405) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 960 (760) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES IMI PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1500 (1000) PENCE - LIBERUM RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3000 (2400) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 208 (210) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SMITH & NEPHEW TARGET TO 1849 (1940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SPIRE HEALTHCARE TARGET TO 142 (99) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC INITIATES CRANSWICK WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 3900 PENCE - RBC INITIATES HILTON FOOD WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 1200 PENCE - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3200 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8300 (7500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 9450 (9100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 520 (450) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

