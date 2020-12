München (ots) -Ein großes TV-Event auf allen Kanälen, Fantasy für alle Altersklassen, klassische Krimis neu aufgelegt, ein Kommissar mit Angststörungen und preisgekrönte Satire - das sind nur einige der folgenden Highlights, die die ARD-Mediathek im Januar bietet:Ferdinand von Schirach: Feinde (ARD Degeto)Ab 3. Januar 2021, 20:15 Uhr in der ARD-Mediathek, im Ersten, allen Dritten Programmen und ONEMit Klaus Maria Brandauer, Bjarne Mädel u. a.Bei diesem TV-Event haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Wahl. Welche Perspektive wählt man - die des Ermittlers (im Film "Gegen die Zeit") oder die des Strafverteidigers (im Film "Das Geständnis")? Die ARD-Mediathek bietet zusätzlich exklusiv eine kürzere, dritte Version ("Der Prozess"), die sich auf die Hauptverhandlung und Rechtsfragen im Strafprozess konzentriert.Charité (ARD) - Neue Staffel mit sechs FolgenOnline first ab 5. Januar 2021 in der ARD-MediathekMit Nina Gummich, Nina Kunzendorf, Philipp Hochmair, Uwe Ochsenknecht u.v.a.1961, Mauerbau. "Charité" erzählt von den Schicksalen berühmter Ärztinnen und Ärzte, von den Erschütterungen durch die politischen Ereignisse, von Liebe und Trennungen.Ab Dienstag, 12. Januar 2021, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen im ErstenAgatha Christie: Mörderische SpieleNeue Folgen"Kurz vor Mitternacht" und "Die vergessliche Mörderin" ab 6. Januar 2021"Der Tod wartet" und "Eine Leiche zum Wachwerden" ab 13. Januar 2021In der Serie ermitteln die Journalistin Alice Avril (Blandine Bellavoir), Kommissar Swan Laurence (Samuel Labarthe) und die Sekretärin Marléne Leroy (Élodie Frenck) mit französischem Flair in klassischen Fällen der britischen Erfolgsautorin.Mittwochs um 20:15 Uhr in ONE und jeweils 30 Tage nach Ausstrahlung in der ARD-MediathekDie Liebe des Hans Albers (NDR/rbb)Doku-DramaOnline first ab 6. Januar 2021, 8:00 Uhr in der ARD-MediathekMit Ken Duken, Picco von Groote u. a."Die Liebe des Hans Albers" wirft einen neuen Blick auf das Idol Hans Albers. Aus der Perspektive seiner großen Liebe Hansi Burg nähert sich das Doku-Drama dem scheinbar unverbrüchlich, kraftvoll-draufgängerischen Superstar und blickt hinter dessen Fassade.Am 6. Januar 2021, 21:45 Uhr im ErstenDrogenrepublik DeutschlandDokumentationAb 12. Januar 2021 in der ARD-MediathekDeutschland ist einer der größten Märkte für Drogen weltweit. Journalist*innen gehen auf die Suche nach aktuellen Entwicklungen und sprechen mit Produzenten, Verkäufern und Konsumenten.Sörensen hat Angst (NDR)Von und mit Bjarne MädelOnline first ab 13. Januar 2021 in der ARD-MediathekMit einer Angststörung im Gepäck lässt sich Kriminalhauptkommissar Sörensen von Hamburg ins friesische Katenbüll versetzen. Er hofft, dass der kleine Ort ihm ein ruhiges, beschauliches Arbeitsleben bescheren wird. Doch Katenbüll ist grau und trostlos, es regnet ununterbrochen, die Einheimischen haben nicht gerade auf Sörensen gewartet. Neben Bjarne Mädel spielen u. a.: Katrin Wichmann, Leo Meier, Anne Ratte-Polle, Matthias Brandt, Claude Heinrich, Peter KurthAm 20. Januar 2021, 20:45 Uhr im ErstenDie Erben der Nacht - Staffel 2FantasyserieOnline first ab 16. Januar 2021 in der ARD-MediathekMit Anastasia Martin, Ulrik William Graesli, Aisling Sharkey, Charlie Banks, Liam Nicolosi u. a.Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die letzten fünf Vampir-Clans über ganz Europa ausgebreitet. Feindselig stehen sie einander gegenüber, doch ihre Art ist vom Untergang bedroht. Es gibt nur einen Weg, das eigene Überleben zu sichern: Gemeinsam sollen ihre Kinder, die Erben der Nacht, ausgebildet werden.Am 23. Januar 2021 um 13:00 Uhr im ErstenRuhe! Hier stirbt Lothar (WDR)TragikkomödieOnline first ab 20. Januar 2021 in der ARD MediathekMit Jens Harzer, Elisa Plüss, Corinna Harfouch u. a.Der Film zeigt auf humorvolle Weise die Verwandlung eines Misanthropen in einen dem Leben zugewandten Menschen. Lothar Kellermann liebt nur die marokkanischen Fliesen, die er verkauft, und seinen Hund - mit allen anderen hat er es sich verscherzt. Zu allem Überfluss wird bei ihm eine tödliche Krankheit diagnostiziert. Natürlich sind daran auch wieder alle anderen schuld. Er verkauft sein Haus und seine Firma, bringt den Hund ins Tierheim, schenkt dem sein Vermögen. Doch er stirbt nicht - Fehldiagnose.Am 27. Januar 2021 um 20:15 Uhr im ErstenBrowser BallettSatire-Show mit Schlecky Silberstein und Christina SchlagOnline first am 26. Januar 2021 in der ARD-MediathekSeit 2016 gibt es das "Browser Ballett" im Internet. Mit über 400 Millionen Views, 800.000 Abonnenten und dem Grimme-Preis 2019 zählt es zu den erfolgreichsten Formaten von funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF.Am 26. 