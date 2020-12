München (ots) - MagentaSport bietet rund um Weihnachten ein umfangreiches Livesport-Programm: In über 150 Übertragungen zwischen dem 12. Dezember und 6. Januar werden dabei einzelne Highlight-Events kostenfrei für alle angeboten.Von Top-Fußball über DEL-Auftakt bis zu Basketball-KonferenzenDarunter in der 3. Liga das attraktive Top-Spiel des viermaligen Deutschen Meisters 1. FC Kaiserslautern gegen die Löwen vom TSV 1860 München am 15. Dezember. Auch der Auftakt der neuen PENNY DEL-Saison am 17. Dezember mit dem Klassiker Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG ist frei empfangbar. Darüber hinaus erstmals im deutschen TV: Basketball Live-Konferenzen mit parallelen Spielen der easyCredit Basketball Bundesliga und der Turkish Airlines Euroleague am 29. und 30. Dezember.Kostenfreie Spiele ohne Registrierung und LoginAlle kostenfreien Spiele sind ohne Registrierung und ohne Login über magentasport.de (http://magentasport.de) oder die MagentaSport App auf allen gängigen SmartTV Plattformen zu sehen. MagentaTV Kunden können die Events zusätzlich über die linearen Sportkanäle von MyTeamTV empfangen. Der DEL Auftakt und die Basketball Konferenzen werden zusätzlich bei MagentaTV auf dem Sender dabei ausgestrahlt.Die Eishockey U20 WM - kostenfrei für alleZudem wird im Eishockey die diesjährige U20-WM aus Edmonton (Kanada) kostenfrei für alle bei MagentaSport übertragen. Zum Programm gehören die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft in der Vorbereitung und bei der U20-WM sowie alle Spiele des Turniers ab dem Viertelfinale. Die Partien sind auf allen MagentaSport Plattformen zu sehen. Auf MagentaTV wird zusätzlich ab dem 21.12.20 der Kanal MyTeamTV Eishockey 8 kostenfrei geschaltet. Die Partien sind zudem als Highlights und in voller Länge jederzeit via Magentasport.de (http://magentasport.de/) abrufbar und werden am nächsten Morgen um 9 Uhr auf MagentaTV nochmals Re-Live ausgestrahlt."Damit bieten wir den Sportfans nach einem außergewöhnlichen Jahr zum Abschluss nochmals die ganze Vielfalt unseres Sportprogramms bei MagentaTV. Mit den ausgewählten Top-Events als Free-TV-Angebot möchten wir zudem alle Interessierten von unseren exklusiven Livesport-Inhalten in bester TV Qualität überzeugen", so Michael Schuld, Leiter TV & Entertainment, Telekom Deutschland GmbH.Weitere Informationen finden Sie hier: www.magentasport.de (http://www.magentasport.de)Die Free-TV-Events ohne Registrierung und Login in der Übersicht:15. Dezember 2020: 18.30 Uhr: 3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München17. Dezember 2020: 19.15 Uhr: DEL: Kölner Haie - Düsseldorfer EG21. Dezember 2020: 20.00 Uhr: U20-WM:Vorbereitungsspiel Deutschland - Österreich23. Dezember 2020: 03.30 Uhr U20-WM: Vorbereitungsspiel Tschechien - Deutschland26. Dezember 2020: 00.00 Uhr: U20-WM: Deutschland - Finnland27. Dezember 2020: 00.00 Uhr: U20-WM: Deutschland - Kanada28. Dezember 2020: 03.30 Uhr: U20-WM: Slowakei - Deutschland29./30.Dezember 2020: Ab 18.30 Uhr: BBL & EuroLeague-Konferenz30. Dezember 2020: 00.00 Uhr: U20-WM: Schweiz - Deutschland2. Januar 2021: U20-WM: Start Viertelfinale4. Januar 2021: U20-WM: Start Halbfinale5. Januar 2021: U20-WM: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4786298