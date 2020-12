Das "Black Gaming Creator Program" wendet sich speziell an BIPoC Schöpfer. Sie erhalten neben vielen anderen Vorteilen auch monatliche Zuwendungen. Fünf Millionen US-Dollar plant der Social-Media-Gigant auszugeben, um die Schwarze Gamer-Community auf der Plattform zu fördern. "Wir bei Facebook Gaming glauben fest an Positivität, Integrität und Vielfalt", steht auf der Seite zum Thema. Wen sie auswählen, dem winken einige Vorteile. Die Facebook-Gaming-Partnerschaft beinhaltet Early Access zu Spielen und Teilnahme an Produkt-Feedback-Sessions...

Den vollständigen Artikel lesen ...