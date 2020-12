DJ Schlechtere Stimmung bei deutschen Unternehmen in Russland

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in Russland und die Erwartungen der deutschen Unternehmen haben sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise spürbar eingetrübt. Nach 31 Prozent im Vorjahr beurteilen nun 69 Prozent der deutschen Unternehmen die Entwicklung des Geschäftsklimas 2020 negativ, wie aus der Umfrage der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) und des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft hervorgeht. Nur zwölf Prozent sehen einen positiven Trend. Große Sorgen bereiten den Unternehmen zudem die schlechteren politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

An der Umfrage haben sich 109 Unternehmen beteiligt, die in Russland 60.000 Mitarbeiter beschäftigen und 13 Milliarden Euro umsetzen. Als mit Abstand größten Störfaktor im Russland-Geschäft bewerten sie in diesem Jahr den Wechselkurs (72,5 Prozent), gefolgt von den Anti-Corona-Maßnahmen (45 Prozent). Knapp die Hälfte (47 Prozent) der Befragten beobachten durch die Pandemie starke oder sehr starke Auswirkungen auf ihr Geschäft - vor allem wegen der Reisebeschränkungen (82 Prozent).

Mit ihrer eigenen Geschäftslage sind die deutschen Unternehmen im Russland-Geschäft dennoch überwiegend zufrieden. 37 Prozent bewerten die eigene Geschäftslage in Russland mit gut bis sehr gut, 52 Prozent mit befriedigend. Die Zahl derer, die sie als schlecht oder sogar sehr schlecht bezeichnen, stieg nur um drei Prozentpunkte auf elf Prozent. Immerhin ein Drittel der Unternehmen will künftig mehr Mitarbeiter in Russland beschäftigen.

Das politische Klima zwischen Deutschland und Russland hat sich nach Einschätzung von 70 Prozent der Teilnehmer in den zurückliegenden zwölf Monaten verschlechtert - was im Vorjahr nur 8 Prozent so sahen. "Das ist ein dramatischer Wert", sagte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Oliver Hermes. "Die Verständigung zwischen Russland und Deutschland muss jenseits aller Differenzen in beiden Ländern Staatsräson bleiben."

Eine große Mehrheit von 89 Prozent fordert weiterhin einen Abbau der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Auch befürworten sie die Gaspipeline Nord Stream 2: Für 41 Prozent ist das Projekt ein wichtiger Beitrag zur mittel- bis langfristigen europäischen Energieversorgung, für 29 Prozent ist die Pipeline sogar unverzichtbar. Nur 15 Prozent der Befragten halten die Pipeline mittel- bis langfristig für überflüssig.

Sehr skeptisch blicken die deutschen Unternehmen allerdings auf die wirtschaftliche Entwicklung Russlands in den kommenden zwölf Monaten: Nur etwas mehr als ein Drittel rechnen nach der Rezession mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung 2021. 37 Prozent befürchten eine Stagnation, 15 Prozent sogar eine negative Entwicklung. Entsprechend verhalten sind auch die Exporterwartungen: 61 Prozent der Befragten deutschen Unternehmen rechnen im kommenden Jahr hier mit einer Stagnation, 16 Prozent - und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr - mit einem Rückgang ihrer Russland-Ausfuhren. Nicht einmal ein Viertel erwartet 2021 steigende Lieferungen nach Russland.

