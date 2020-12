Berlin (ots) - Das SVR-Integrationsbarometer misst trotz der Corona-Krise ein gutes IntegrationsklimaDer Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) stellt heute die Ergebnisse des Integrationsbarometers 2020 vor. Die repräsentative Befragung von Personen mit und ohne Migrationshintergrund misst das Integrationsklima in Deutschland und bewertet den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In der Zeit von November 2019 bis August 2020 wurden insgesamt 15.095 Personen bundesweit telefonisch befragt. Dazu erklärt die Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nina Warken:"Gute Nachrichten haben in Krisenzeiten Seltenheitswert. Umso erfreulicher ist es, dass das Integrationsbarometer weiterhin positive Werte in der Bevölkerung beim Integrationsklima misst. Der erste Lockdown hat in der Bevölkerung nicht zu einer Zäsur in der Bewertung des Zusammenlebens in Vielfalt geführt. Im Gegenteil: Die Studie des SVR belegt, dass das Vertrauen der Menschen in Politik und staatliche Institutionen wie Polizei und Schule trotz der Krise sogar gewachsen ist. Dieses Vertrauen ist elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft. Auch in der Gruppe der Personen mit Zuwanderungsgeschichte zeigen sich die Befragten bislang zufrieden mit der Demokratie, den Institutionen und dem Stand der Integration bei Arbeit, Bildung, sozialen Beziehungen und Nachbarschaft.Dennoch: Die Integration von zugewanderten Menschen ist weiterhin eine der großen Aufgaben in unserem Land. Die Pandemie stellt den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Probe. Wir müssen darauf achten, dass erreichte Fortschritte bei der Integration jetzt nicht untergraben werden."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4786339