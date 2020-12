London (www.anleihencheck.de) - Mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie steht am Donnerstag die nächste EZB-Sitzung an. Anthony O'Brien, European Rates and Currency Strategist bei First Sentier Investors, kommentiert im Vorfeld der EZB-Zinsankündigung am Donnerstag:Die EZB werde ihre BIP-Prognose für 2020 wahrscheinlich nach oben revidieren, ihre Schätzungen für 2021 hingegen nach unten. Zudem dürfte die Inflation bis 2023 deutlich unter ihrem Zielwert bleiben. Daher würden die Experten erwarten, dass die EZB das Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm (PEPP) um 500 Milliarden Euro aufstocke und die gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs) ausweite. Es sei allerdings wahrscheinlich, dass sie die Zinssenkungen aussetze. Diese Maßnahmen seien stark auf die Staatsanleihemärkte zugeschnitten. Würden sie ausreichen, um den Euro zu drücken? Darauf hoffe EZB-Präsidentin Christine Lagarde, in der Praxis habe die EZB darauf jedoch wenig Einfluss. (09.12.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...