München (www.anleihencheck.de) - Jede Krise ist anders. Dies zeigt auch der Blick auf das Segment der Unternehmensanleihen in der aktuellen Corona-Pandemie, so Marc Decker, Head of Asset Management bei Merck Finck.Seien die Ausfallquoten während der Finanzkrise von 2008/2009 vor allem bei Hochzinsanleihen kräftig angestiegen, habe eine entsprechende Entwicklung 2020 bisher nicht beobachtet werden können. Dies gelte insbesondere für europäische High Yield-Anleihen. Hier sei es seit März im Vergleich etwa mit den USA zu lediglich sehr moderaten Anstiegen gekommen. Zwar dürfte die Zahl der Ausfälle in den kommenden Monaten sowohl in Europa als auch in den USA anwachsen. Die Experten würden allerdings damit rechnen, dass in beiden Fällen die Höchststände bei den Ausfallraten von 2008/2009 nicht annähernd erreicht würden. In den USA dürfte das Niveau der Ausfallraten insgesamt aufgrund des hohen Anteils von Energiewerten erkennbar höher liegen als in Europa. Europäischen Hochzinsanleihen sei daher der Vorzug zu geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...