Immobilienpreise in dichter besiedelten ländlichen Kreisen steigen um 8,9 % Anteil der Großstädter die ein Eigenheim in Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern kaufen wollen sinkt von 63 % auf 57 % Immer mehr Kleinstadt-Immobilienkäufer stammen aus Metropolstädten Immobilienblase-Risiko in München und Frankfurt am Main höher als in Paris, Zürich und London Die Immobilienpreise in dichter besiedelten ländlichen Kreisen stiegen im zweiten Quartal des Corona-Krisenjahres gegenüber dem Vorjahresquartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...