Am Audi-Standort Neckarsulm läuft ab sofort der E-Tron GT vom Band. Das dritte vollelektrische Modell des Autobauers soll ab Frühjahr 2021 bestellt werden können. Kurz vor dem Jahresende startet Audi die Produktion des E-Tron GT (Gran Turismo). Es handelt sich um das dritte vollelektrische Modell des Premium-Herstellers aus dem Volkswagen-Konzern. Das Werk in den Böllinger Höfen am Standort Neckarsulm hatte Audi gut ein Jahr lang für den E-Tron GT umgebaut. Einblick in die Produktion. (Foto: Audi) Produktion bilanziell CO2-neutral Besonderen Wert legt ...

