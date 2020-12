Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - François Rimeu, Head of Multi Asset & Senior Strategist von La Française AM, äußert sich zur kommenden EZB-Sitzung.Die Experten von La Française AM würden von der EZB-Sitzung am 10. Dezember Folgendes erwarten:PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) werde um rund 500 Milliarden Euro aufgestockt und von Mitte 2021 bis Ende 2021 verlängert. Der Wiederanlagehorizont könnte auch über Dezember 2022 hinaus verlängert werden. Die Experten würden keine Verschmelzung von PEPP und APP (Wertpapierkaufprogramm) und auch keine Verlängerung des APP erwarten. ...

