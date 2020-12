Dieses Bild hier ist der Grund, warum der gabb heute ein wenig später versandt wird ... Am Vormittag war ich nämlich bei dad.at-Chef Ernst Huber und habe dort ein Depot eröffnet, das ich ab 2021 wie jenes bei der bankdirekt.at (das bleibt) öffentlich zeigen werde. Es wird das "Private Investor Relations" (PIR)-Depot sein. Im Rahmen von PIR werden wir wie berichtet mit unseren PIR-Partnern zeigen, wie das so ist, wenn man mit Aktien an der Börse notiert ist. Wir werden auch Fragen von Privatanlegern sammeln und die PIR-Partner ohne HV-Stress beantworten lassen. Die PIR-Partner fliessen gleichgewichtet in das neue Depot ein, unsere Homepage boerse-social.com wird gleichzeitig einem Relaunch unterzogen, sodass die aktiven PIR-Contents (Kurse der Unternehmen, ...

