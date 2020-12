ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm für die breite Verwendung in der Bevölkerung zugelassen. In der entscheidenden dritten Studienphase habe sich für den Impfstoff eine Wirksamkeit von 86 Prozent ergeben, teilte das emiratische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Zulassung sei ein "großer Schritt im Kampf gegen die Pandemie" und ein "erheblicher Vertrauensbeweis" mit Blick auf das Vakzin, erklärte das Ministerium der Staatsagentur WAM zufolge.

Der Impfstoff war zuvor bereits für den Gebrauch bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen zugelassen. Auch ranghohe Regierungsvertreter waren damit geimpft worden, etwa Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, Vizepräsident der Emirate und Emir von Dubai, sowie Außenminister Abdullah bin Said.

In den Emiraten wurden bislang rund 179 000 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet./jot/DP/zb