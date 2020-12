Arbeiterkammer, ÖGB und SPÖ machten am Mittwoch mobil, um Konzerne zur Einhaltung von Umwelt- und Menschenrechtsstandards bei ihren internationalen Zulieferern zu drängen. Arbeiterkammer und Gewerkschaft haben mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund, der Europäischen Koalition für Unternehmensverantwortung und Friends of the Earth auf EU-Ebene eine Kampagne in diese Richtung gestartet. Über die Kampagnen-Website ...

Den vollständigen Artikel lesen ...