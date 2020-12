DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Merkel will härteren Lockdown mit Geschäftschließungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich für einen härteren Lockdown plädiert, um die Zahl der Corona-Infektionen und die Todesfälle zu reduzieren. Dazu gehöre neben den Kontaktreduzierung auch die Schließung von Geschäften nach Weihnachten bis zum 10. Januar. Auch plädierte sie für längere Weihnachtsferien. In einer Rede vor dem Bundestag stellte sie sich damit hinter die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die zuvor einen harten Lockdown über die Feiertage bis zum 10. Januar 2021 gefordert hatte.

Merkel sieht noch Chancen für ein Post-Brexit-Abkommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht noch eine Chance für ein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. "Wir arbeiten weiter daran, wir sind aber auch vorbereitet für Bedingungen, die wir nicht akzeptieren können", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag anlässlich der Haushaltsberatungen. Dann wäre auch ein Weg ohne Austrittsabkommen denkbar. "Denn eins ist klar: Es muss die Integrität des Binnenmarktes gewahrt werden können."

Merkel dämpft Hoffnungen auf Haushaltseinigung beim EU-Gipfel

Vor dem EU-Gipfel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Erwartungen an einen Durchbruch im EU-Budgetstreit gedämpft und tiefe Finanzeinschnitte in Aussicht gestellt. "Fast alles ist noch im Fluss", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung anlässlich der Bundestags-Haushaltsberatungen. Es würden Möglichkeiten gesucht, den Rechtsstaatsmechanismus beizubehalten und "Lösungen zu finden, um diese Blockade aufzuheben. Auch da kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob das gelingen wird oder nicht."

Verbände fordern Maßnahmen für Konjunktur in der Corona-Krise

Die Verbände der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand fordern die Politik in einem gemeinsamen Positionspapier auf, sich weiter für die Stabilisierung der Konjunktur in der Coronavirus-Pandemie einzusetzen. Die bisherigen staatlichen Hilfen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Milderung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, seien aber "für viele kleine und mittelständische Unternehmen noch nicht ausreichend", erklärten die Verbände. So habe ein Großteil der Betriebe nach wie vor mit erheblichen Einschränkungen im Geschäftsbetrieb sowie mit Nachfragerückgängen zu kämpfen.

Schlechtere Stimmung bei deutschen Unternehmen in Russland

Das Geschäftsklima in Russland und die Erwartungen der deutschen Unternehmen haben sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise spürbar eingetrübt. Nach 31 Prozent im Vorjahr beurteilen nun 69 Prozent der deutschen Unternehmen die Entwicklung des Geschäftsklimas 2020 negativ, wie aus der Umfrage der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) und des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft hervorgeht. Nur zwölf Prozent sehen einen positiven Trend. Große Sorgen bereiten den Unternehmen zudem die schlechteren politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Deutschland einigt sich mit Polen und Ungarn über EU-Budget - Agentur

Deutschland hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg mit Polen und Ungarn auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit geeinigt. Wie die Agentur unter Berufung auf den stellvertretenden polnischen Ministerpräsidenten Jaroslaw Gowin meldet, soll dieser Kompromiss nun den anderen Mitgliedstaaten präsentiert werden. Ein Deal könnte noch am Freitag abgeschlossen werden. "Fürs erste haben wir eine Einigung zwischen Warschau, Budapest und Berlin", sagte Gowin. Er glaube auch an eine Einigung mit den anderen 24 Ländern.

Kommission will EU-Verkehrssektor neu aufstellen - Bericht

Im Kampf gegen den Klimawandel setzt die EU-Kommission auf eine Neuausrichtung der Mobilität in Europa. Das geht aus einem Entwurf für ein Strategiepapier hervor, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt, und über den die EU-Kommission an diesem Mittwoch beraten will.

UNO: Globale Erwärmung steuert auf mehr als 3 Grad zu

Kurz vor dem UN-Klimagipfel in New York hat das UN-Umweltprogramm (Unep) deutlich mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert. Trotz des Rückgangs der Treibhausgas-Emissionen durch die Corona-Pandemie und die internationalen Klima-Zusagen steuere die globale Erwärmung auf mehr als 3 Grad zum Ende des Jahrhunderts zu, erklärte die Unep am Mittwoch. Ohne eine rasche Abkehr von fossilen Brennstoffen seien die Ziele des bald fünf Jahre alten Pariser Klimaabkommens nicht mehr zu erreichen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 4. Dez -1,2% auf 848,3 (Vorwoche: 858,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 4. Dez -5,0% auf 325,7 (Vorwoche: 342,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 4. Dez +1,8% auf 3.959,2 (Vorwoche: 3.891,1)

