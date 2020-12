Die branchenweit einzige softwaredefinierte NVMe/TCP-Hochleistungsspeicherlösung skaliert die Infrastruktur und senkt die Kosten

Lightbits Labs kündigte heute Weiterentwicklungen seiner Cloud-nativen Speicherlösung an, die es Kunden ermöglicht, ihre privaten, hybriden und Edge-Cloud-Implementierungen zuversichtlich zu skalieren. Lightbits wurde kürzlich von Intel Capital unterstützt und hat die Kapazitäten seiner Lösung mit der Bereitstellung von LightOS 2.1 erweitert. Mit dieser Version werden Leistung, Skalierbarkeit und niedrige Latenzzeiten weiter verbessert. Die heutige Ankündigung untermauert die Vision von Lightbits, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ungenutzte Speicherkapazität für private Clouds freizusetzen, aber zu einem Bruchteil der Kosten selbst der fortschrittlichsten Cloud-Speicherangebote. LightOS 2.1 verbessert die QoS für logische Volumen bei der Wiederherstellung aufgrund von Laufwerksfehlern, Multi-Tenancy-Fähigkeiten und fügt die direkte Verfügbarkeit von Snapshots und Thin-Clones hinzu.

Das neue Zeitalter von 5G, IoT, KI und ML sowie die ständig wachsenden analytischen Daten verlangen Cloud-optimierte Block-Storage-Volumen die höhere IOPS, höhere Bandbreite und E/A-Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich mit geringer Varianz unterstützen. Ähnlich wie die EBS io2 Block Express Volumes von Amazon, die kürzlich auf der AWS Re:Invent Konferenz angekündigt wurden, bietet LightOS von Lightbits Labs hochleistungsfähige Block-Storage-Volumen mit niedriger Latenz für native On-Prem-Cloud-Anwendungsumgebungen.

"Lightbits hat schon früh erkannt, dass ein disaggregierter, hochleistungsfähiger, softwaredefinierter Speicher, der Standard-Ethernet-Netzwerke nutzt, erfolgreiche Cloud-Implementierungen vor Ort entscheiden unterstützen würde", erklärte Avigdor Willenz, Mitbegründer und Vorsitzender von Lightbits Labs und zuvor Mitbegründer von Annapurna Labs, die 2015 von Amazon übernommen wurden. "Die neue EBS io2 Block Express Volumes von Amazon nutzt skalierbare, zuverlässige Datagramme, die mit speziell angefertigter und angepasster Hardware implementiert werden. Wir haben speziell LightOS und NVMe/TCP entwickelt, um den Bedarf an spezieller Netzwerk-Hardware zu vermeiden und dennoch ein Leistungsniveau ähnlich dem lokalen NVMe zu bieten."

Da AWS mit ihren Outpost-Angeboten ihrem Infrastrukturangebot auf hybride Clouds ausweitet, ist klar, dass die Zukunft der skalierbaren Infrastruktur in nativen Cloud-Praktiken liegt, unabhängig davon, wo die Cloud eingesetzt wird. Für private, hybride und Edge-Cloud-Implementierungen bietet LightOS von Lightbits die gleiche oder bessere Leistung als die neuesten EBS io2 Block Express Volumes von Amazon zu geringeren Kosten. "Dadurch können wir mit unserem bevorzugten Produktportfolio von Intel eine Hochleistungsinfrastruktur für alle Rechenzentren bereitstellen", so Remi El-Ouazzane, Vice President und Data Platforms Group Chief Strategy und Business Development Officer bei Intel. "Dank unserer jüngsten Partnerschaft mit Lightbits verzeichnen wir eine ausgeprägte Kundendynamik im Bereich der disaggregierten Speicherung über TCP, bei Kunden, die die in der Produktion befindlichen Lösung auf Bare-Metal-Edge-, Enterprise-Private-Cloud- (Finanz-) und Multi-Tenancy-Umgebung auf Kubernetes-Basis für Anbieter von Cloud-Diensten einsetzen."

Die skalierbare, disaggregierte Speicherlösung LightOS eignet sich perfekt für die größten, Performance-sensitivsten nativen Cloud-Anwendungen und bietet ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis, einfache Implementierung sowie Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Darüber hinaus hat LightOS, wie AWS jetzt mit EBS Gp3 Volumes ankündigt, IOPS immer von der Speicherkapazität entkoppelt und so eine unabhängige Skalierung von Speicher und Berechnung ermöglicht. Durch die Kombination dieses Performance- und Flexibilitätsniveaus mit anderen Standardfunktionen wie Thin Provisioning, Komprimierung, Snapshots und Thin Clones sowie der Möglichkeit, jeden beliebigen Flash, einschließlich QLC SSDs, zu nutzen und dessen Lebensdauer zu verlängern, bietet es EBS-ähnliche "Hyperscale Storage for All" für Enterprise-Private-Clouds.

Remi El-Ouazzane von Intel führt weiter aus: "Unsere Zusammenarbeit mit Lightbits zur Optimierung der gemeinsamen Lösung rund um die skalierbaren Intel Xeon Prozessoren, Optane Persistent Memory, 3D NAND QLC SSD und Intel Ethernet 800 Series-Netzadapter hat die Leistung und die TCO für unser Kunden-Ökosystem verbessert."

LightOS 2.1 ist ab sofort verfügbar und bietet eine bessere Performance, Skalierbarkeit sowie Latenzzeit als die attraktivsten Cloud-Angebote für Private Clouds. Dank einer vollständig programmatischen API und Integration mit Kubernetes und OpenStack sowie der Wahl zwischen reiner Software oder einer vollständig integrierten und betriebsbereiten Anwendung steht LightOS von Lightbits Labs bereit, um die volle Leistung von privaten, hybriden und Edge-Clouds für die kommenden zehn Jahre Cloud-Architektur freizusetzen.

Lightbits Labs Resources

IDC Research: NVMe/TCP ermöglicht die Demokratisierung von von disaggregiertem NVMe-basiertem Speicher

Lightbits Labs Hyperscale Storage for All Video

LightOS 2.0 Produktüberblick: Software-Defined Composable Storage

Kubernetes und LightOS: Performance, Persistenz, Einfachheit

Apache Kafka und LightOS

Über Lightbits Labs

LiLightbits Labs "Hyperscale Storage for All" bietet zusammenstellbaren NVMe/TCP-Speicher, der es ermöglicht, in lokalen, hybriden Cloud- und nativen Cloud-Umgebungen den Speicher unabhängig von Rechenleistung zu skalieren, wodurch Flexibilität bezüglich ungenutzter Speicherkapazität bei gleichzeitiger Kostensenkung und Leistung wie lokaler Flash-basierter Speicher ermöglicht wird. Der hochverfügbare softwaredefinierte Speicher maximiert die Auslastung und unterstützt Kunden dabei, die betriebliche Effizienz beizubehalten und ihr Geschäft bei Bedarf zu skalieren.

Lightbits, das 2016 gegründet wurde, leistete Pionierarbeit im Bereich NVMe/TCP und lieferte die erste NVMe/TCP-Speicherlösung der Branche. Lightbits wird von strategischen Investoren wie Intel Capital, Dell Technologies Capital, Cisco Investments und Micron sowie von Top-Investoren und Risikokapitalgebern wie Avigdor Willenz, Lip-Bu Tan, Marius Nacht, SquarePeg Capital und WRVI Capital unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.lightbitslabs.com oder kontaktieren Sie uns unter info@lightbitslabs.com.

Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201209005312/de/

Contacts:

PR-Kontakte:

Alan Ryan/Marianne Dempsey

pr@lightbitslabs.com