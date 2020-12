Lange herrschte bei Gazproms Projekt Nord Stream 2 Stillstand. Nun geht es voran. So hat die Nord Stream 2 AG nun ihre Finanzinvestoren über den Weiterbau der vor einem Jahr gestoppten Ostseepipeline informiert. Er sei selbst darüber unterrichtet worden, dass die AG im Dezember ihre Arbeiten wieder aufnehmen werde, sagte der Chef des österreichischen Energieunternehmens OMV, Rainer Seele."Ich habe aber keinerlei Kenntnis, wann wird was an Verlegeaktivitäten gemacht. Also die Detailkenntnis habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...